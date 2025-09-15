सोहा अली खान को खुलेआम प्राइवेट पार्ट दिखाने लगा शख्स, एक्ट्रेस ने बताया इटली में उनके साथ क्या हुआ

सोहा अली खान ने उनके साथ इटली में हुई एक दहला देने वाली घटना के बारे में बताया। एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में कास्टिंग काउच पर बात की और कहा कि शायद वो इसलिए बच गईं क्योंकि उनके पास एक इंडस्ट्री फैमिली से होने का विशेषाधिकार था।

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोहा अली खान ने उनके साथ हुई एक भयानक घटना के बारे में बताया है। एक्ट्रेस इटली में थीं जब उन्हें एक शख्स दिनदहाड़े पब्लिक प्लेस में अपना प्राइवेट पार्ट दिखाने लगा। सोहा अली खान ने बताया कि कैसे लोकल ट्रांसपोर्ट से सफर करने वालों को हर रोज इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है। एक्ट्रेस ने कहा कि वह अपने अधिकारों के बारे में जानती हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की चीजों हर रोज होती हैं।

दिन दहाड़े हुई थी ऐसी घटना फिल्म 'छोरी' में अहम किरदार निभा चुकीं सोहा अली खान ने हटरफ्लाई के साथ बातचीत में जब पूछा गया कि क्या उन्हें कभी पब्लिक प्लेस में खुलेआम 'फ्लैश' किया गया है? तो जवाब में उन्होंने कहा, "हां, इटली में मेरे साथ ऐसा हुआ था। असल में यह सब अक्सर होता रहता है। लेकिन दिनदहाड़े? हां... उनका इरादा क्या होता है? मुझे समझ में नहीं आता। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चलता है।"

नहीं जानना वो क्या सोचते हैं सोहा अली खान ने बताया कि ऐसी हरकतें करने वालों के दिमाग में घुसकर वो समझना भी नहीं चाहती हैं कि आखिर वो इस तरह की हरकत क्यों करते हैं। बातचीत के दौरान एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में कास्टिंग काउच का भी जिक्र किया और बताया, "मेरे पास यह खास चीज है कि मैं एक इंडस्ट्री फैमिली से हूं, कहीं ना कहीं शायद इसी वजह से मैं बच गई। सबको लगा कि सैफ हैं, शर्मिला जी हैं। शायद इसी वजह से। लेकिन मुझे सच में ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ। इसके लिए भगवान का शुक्र है।"