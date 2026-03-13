बिना पूछे ओरियो मत उठाओ; सोहा अली खान की बेटी इनाया ने मेहमानों के लिए बनाए 7 नियम, चेक करें
कुणाल खेमू और सोहा की बेटी इनाया काफी क्यूट हैं। उन्होंने अपने घर के लिए कुछ नियम बनाए हैं जिनकी लिस्ट सोहा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की है। ये रूल घर पर आने वाले मेहमानों के लिए हैं।
सोहा अली खान और कुणाल खेमू की जिंदगी उनकी बेटी इनाया के इर्द-गिर्द घूमती है। वह अक्सर बेटी के फोटो, वीडियोज और ऐक्टिविटीज सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। अब सोहा ने इनाया के बनाए घर के कुछ नियम अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए हैं। इसमें उनकी बेटी की मासूमियत और समझदारी दोनों झलक रहे हैं।
सोहा ने दिखाए बेटी के रूल
सोहा ने अपनी बेटी इनाया को अच्छे संस्कार दिए हैं। उनके सोशल मीडिया पोस्ट देखकर लोग अक्सर इस बात की तारीफ करते हैं। अब सोहा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट डाला है। इसमें लिखा है कि घर के कुछ अच्छे नियम हैं। ये नियम उनकी बेटी इनाया ने बनाए हैं। इसके बाद इनाया ने क्विज भी दिया है। यह हाथ से लिखा हुआ पेपर है जिसे इनाया ने खुद लिखा है। लिस्ट के ये नियम उन लोगों के लिए हैं जो सोहा के घर आते हैं।
1.सीढ़ियों पर मत दौड़ो
2. अगर आप यहां नहीं रहते तो बिना पूछे ओरियो मत उठाओ
3. जो भी गंदगी फैलाई है उसे साफ करो
4. कोई भी चीज पूछकर छुओ
5. जो भी खेलो सबको शामिल करो
6. सब पर दया करो
7. किसी को दुख मत पहुंचाओ
तैमूर से छोटी हैं इनाया
सोहा और कुणाल की बेटी इनाया 8 साल की हैं। वह 29 सितंबर 2017 में पैदा हुई थीं। करीना के बेटे तैमूर इनाया से कुछ बड़े हैं। वह दिसंबर 2016 में पैदा हुए थे। दोनों भाई-बहन के बीच अच्छी बॉन्डिंग है, यह सोशल मीडिया पोस्ट्स पर दिखता है। सोहा ने 2015 में कुणाल खेमू से शादी की थी।
जब इनाया को आया था बुखार
कुणाल खेमू अपनी बेटी इनाया से काफी अटैच्ड हैं। वह रीसेंटली बॉलीवुड बबल से बातचीत में वो वक्त याद करके इमोशनल हो गए थे जब उनकी बेटी इनाया को पहली बार बुखार आया था। उन्होंने बताया था कि उस वक्त असहाय महूसस होता है जब कुछ ऐसी चीज सामने आ जाए जिसका उन्हें पुराना अनुभव ना हो।
