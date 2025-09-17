पहेली फिल्म से डेब्यू करने वाली थीं सोहा अली खान, शाहरुख के हीरो बनते ही हो गईं बाहर

सोहा अली खान का कहना है कि वह पहेली फिल्म से डेब्यू करने वाली थीं। उन्होंने इसके लिए जॉब तक छोड़ दी थी, लेकिन शूट से पहले ही उन्हें बताया गया कि वह अब फिल्म का हिस्सा नहीं हैं।

कई बार एक्टर्स को कोई दूसरा एक्टर रिप्लेस कर देता है। कुछ को तो अचानक से पता चलता है और फिर काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। अब सोहा अली खान ने बताया कि कैसे उन्होंने एक फिल्म के लिए अपनी जॉब छोड़ दी थी और फिर शाहरुख खान जैसे ही उस फिल्म में आए तो सोहा को रिप्लेस कर दिया गया और उनके पास किराया देने तक के पैसे नहीं थे।

सोहा ने छोड़ी जॉब सोहा ने मैशेबल से बात करते हुए कहा, 'वो मेरी पहली फिल्म थी। मैंने सिटीबैंक छोड़ दिया था। मुझे 17 हजार रेंट देना होता था। मेरी अच्छी सैलरी थी और मेरा प्लान था लंदन छोड़ने का। मुझे लगा था कि मुझे वर्क कमिट मिल जाएगा और मैं वहीं सेटल हो जाऊंगी। इसके बाद अमोल पालेकर मेरे पास आए और मुझसे एक स्क्रिप्ट को लेकर बात की। मुझे कुछ फिल्मों के ऑफर मिले मेरे भाई(सैफ अली खान) और मां (शर्मिला टैगोर) की वजह से।'

सोहा ने कहा, ‘मेरा एक्टिंग में कुछ इंट्रेस्ट था और मैं उस पे चेक के लिए भी तैयार थी, लेकिन मैं यह नहीं समझ पाई कि एक एक्टर बनने के लिए क्या चाहिए होता है। मुझे स्किल समझ नहीं आई फिल्मों में एक्टिंग करने की उस वक्त।’

सोहा ने आगे कहा कि उन्होंने मुझे अप्रोच किया और कहा मैं चाहता हूं तुम ये करो। लेकिन फिर तुम्हें अपनी जॉब छोड़नी होगी। सोहा ने बताया कि अमोल एक नए एक्टर को लॉन्च करना चाहते थे उनके साथ। तब मुझे नहीं पता था कि अगर आपने शूटिंग शुरू नहीं की तो इसका मतलब 100 प्रतिशत आप फाइनल नहीं हो। मुझे नहीं पता था और मैंने जॉब छोड़ दी।

शाहरुख जुड़े और सोहा हो गईं बाहर सोहा ने फिर कहा कि अमोल जी ने मुझे फिर कॉल किया और कहा कि शाहरुख खान रोल निभा रहे हैं। मैंने कहा वाह शानदार। इसके बाद उन्होंने कहा, नहीं नहीं तुम नहीं समझ रहे हो। इसका मतलब तुम अब ये किरदार नहीं निभाने वाली हो। कोई और करेगा। मैंने कहा आउच, मैंने कहा अब मैं क्या करूंगी। मैं अपना रेंट कैसे दूंगी।