मेरी गर्लफ्रेंड तुमसे दो साल… सोहा अली खान ने बताया सैफ ने कैसे बताया था करीना कपूर को कर रहे हैं डेट

सोहा अली खान ने बताया कि करीना कपूर सूचनाओं का भंडार हैं, वह सिर्फ गॉसिप का सोर्स नहीं। बताया कि सैफ अली खान ने कैसे बताया था कि करीना उनकी गर्लफ्रेंड हैं।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 03:04 PM
करीना कपूर को कई लोग करण जौहर के गॉसिप गैंग का हिस्सा मानते हैं। कहा जाता है कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, उनको पता होता है। अब सोहा अली खान से एक इंटरव्यू में करीना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपनी भाभीजान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ गॉसिप का सोर्स नहीं बल्कि बहुत जानकारियां रखती हैं। सोहा ने यह भी बताया कि उनके भाई ने कैसे बताया था कि 11 साल छोटी लड़की से उन्हें इश्क हो गया है।

सिर्फ गॉसिप सोर्स ही नहीं करीना

सोहा जूम से बातचीत कर रही थीं। उन्होंने बताया कि करीना का ज्ञान गॉसिप तक ही नहीं वह बोलीं, 'वह सूचनाओं का खजाना हैं, पता नहीं कैसे। मुझे अगर कुछ जानना है तो आधी रात को भी मैं उनसे पूछ लेती हूं। वह हमेशा बहुत अच्छी हैं, अपने सोर्सेस हमेशा छिपाकर रखती हैं। वह बस उतना बताती हैं जितना बताना चाहती हैं। वह ज्ञान के मामले में भी गॉसिप से बहुत ज्यादा हैं। उम्मीद करती हूं कि मैंने कभी सिर्फ ये नहीं सोचा होगा कि वह गॉसिप का भंडार हैं।'

सैफ ने कैसे दिया था परिचय

सोहा ने बताया कि उनके भाई सैफ ने करीना के बारे में कैसे बताया था। वह बोलीं, 'मुझे याद है कि मेरे भाई ने मुझे फोन किया और उस वक्त हम शायद शूटिंग कर रहे थे। वह बोले, 'मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मेरी गर्लफ्रेंड तुमसे दो साल छोटी है।' मुझे लगा, ठीक है, बढ़िया है। मुझसे ऐसे ही परिचय करवाया था।' बता दें कि सैफ अली खान सोहा से 9 साल बड़े हैं।

कुछ घटनाएं करीब लाईं

सोहा बोलीं, 'जाहिर सी बात है कि जब आप किसी से मिलते हैं जो कि सुपरस्टार है तो मन में पहले से एक छवि होती है कि वह कैसे हो सकते हैं। मैं ऐसी इंसान नहीं हूं कि किसी से बिना मिले उसे जज करूं। मुझे बस लगा था कि ये बहुत फेमस इंसान है। किसी का इम्प्रेशन बनने में समय लगता है। मुझे लगता है कि शुरुआत में कुछेक बार मैं जब उनसे मिली तो उन्हें नहीं जान पाई थी। इसमें समय लगा। कुछ लोगों के साथ रिश्ता बनने में समय, भरोसा और कंसिस्टेंसी लगती है। मेरे और करीना के बीच भी समय लगा। 10-12 साल में कुछ घटनाएं हुईं जिससे हम करीब आए।'

