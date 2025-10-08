soha ali khan recalls how people threaten her family love jihad ghar wapasi on kareena saif marriage सोहा ने बताया, सैफ-करीना की शादी पर मिल रही थीं धमकियां; तुमने हमारी एक ली है, हम तुम्हारी…, Bollywood Hindi News - Hindustan
सोहा ने बताया, सैफ-करीना की शादी पर मिल रही थीं धमकियां; तुमने हमारी एक ली है, हम तुम्हारी…

करीना कपूर और सैफ अली खान इंटररिलीजन मैरिज की वजह से लंबे समय से लोगों के निशाने पर रहे हैं। सोहा ने बताया कि उनकी शादी के वक्त कैसी-कैसी बातें सामने आ रही थीं और परिवार को धमकियां मिल रही थीं।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 12:46 PM
सैफ अली खान और करीना कपूर ने जब शादी की घोषणा की तो उनके परिवारों को काफी धमकियां मिली थीं। सैफ की बहन सोहा ने भी दूसरे धर्म में शादी की है। उन्होंने अपना अनुभव बताया और सैफ का वक्त भी याद किया। सोहा ने बताया कि जान से मारने तक की धमकियां मिल रही थीं। लोग लव जिहाद और घर वापसी जैसी बातें बोल रहे थे।

सोहा को नहीं पड़ा फर्क

सोहा नयनदीप रक्षित के यूट्यूब चैनल पर थीं। उन्होंने बताया कि सैफ-करीना की शादी में लोग काफी कुछ बोल रहे थे। धमकियां भी आ रही थीं। उनसे जब पूछा गया कि क्या कुणाल खेमू से शादी करने पर उनके बारे में कुछ बोला गया था? इस पर सोहा ने बताया कि उन्होंने खुद पर इन सब बातों का असर नहीं होने दिया। वह बोलीं, 'मुझे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मुझे लगता है कि जिन लोगों को मैं प्यार करती हूं और रिस्पेक्ट कर रही हूं अगर उनको कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है। हमेशा आपको हेट करने वाले लोग रहेंगे और कुछ ना कुछ बोलेंगे, सब ठीक है। सबकी अपनी राय होती है।'

सैफ की शादी में हुआ था बवाल

सैफ और करीना की शादी को याद करके सोहा बोलीं, 'यहां तक कि जब भाई और करीना की शादी हुई तो बहुत सी अजीब चीजें हुईं। लव जिहाद, घर वापसी हर तरह की अजीब हेडलाइन्स थीं। तुमने एक हमारी ली है तो हम तुम्हारी भी एक लेंगे।' सैफ ने शादी का कदम पहले उठाया था तो सोहा का नंबर आते-आते लोग इतना कुछ नहीं बोल पाए थे। बता दें कि सैफ अली खान और करीना कपूर ने साल 2012 में शादी की थी। सोहा और कुणाल खेमू साल 2015 में शादी के बंधन में बंधे थे।

