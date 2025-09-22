Soha Ali Khan and Aamir Khan Returned Rang De Basanti Fees Worked Free for this Reason एक्टर्स ने क्यों लौटा दी थी 'रंग दे बसंती' की फीस? सोहा अली खान ने 19 साल बाद बताई वजह, Bollywood Hindi News - Hindustan
एक्टर्स ने क्यों लौटा दी थी 'रंग दे बसंती' की फीस? सोहा अली खान ने 19 साल बाद बताई वजह

आमिर खान की फिल्म ‘रंग दे बसंती’ का अहम हिस्सा रहीं एक्ट्रेस सोहा अली खान ने बताया है कि फिल्म की स्टार कास्ट ने मेकर्स को फीस लौटा दी थी। सोहा अली खान ने इसके पीछे की वजह भी बताई है।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 07:50 AM
आमिर खान और सोहा अली खान की साल 2006 में आई फिल्म 'रंग दे बसंती' एक क्लासिक हिट रही थी। फिल्म की IMDb पर रेटिंग 8.1 है और इसे एक सिनेमैटिक मास्टरपीस माना जाता है। आज भी इस फिल्म का एक-एक सीन आपके दिल को छू जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब यह फिल्म आई थी तो मेकर्स इसकी सक्सेस को लेकर बिलकुल भी आश्वस्त नहीं थे। फिल्म चलेगी इस बात को लेकर मेकर्स इतने अनश्योर थे कि उन्होंने एक्टर्स से अपनी थोड़ी फीस वापस लौटाने को कह दिया था।

'किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी कि यह..'

सोहा अली खान ने फिल्म की शूटिंग के दिन याद करते हुए बताया, "किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी कि यह इतना पैसा कमा जाएगी या फिर लोगों के दिलों को इस कदर छू जाएगी। बल्कि जब हम फिल्म का प्रमोशन कर रहे थे तब प्रोड्यूसर्स ने कॉल किया और कहा- क्या आप थोड़ा पैसा लौटा सकते हैं जो हमने आपको दिया है? क्योंकि हम श्योर नहीं हैं कि यह फिल्म चलेगी। हम सभी ने फीस लौटा दी थी। हमें भी लगा कि हां ठीक है, शायद वो सही कह रहे हैं। लेकिन वो फिल्म एक आंदोलन बन गई।"

सेट पर घंटों करना पड़ता था इंतजार

सोहा अली खान ने बताया, "मेरे लिए वो फिल्म एक टर्निंग प्वॉइंट थी, कुछ ऐसा जो हमेशा मेरे सफर का अहम हिस्सा रहेगा।" फिल्म की शूटिंग के बारे में अपना अनुभव बताते हुए सोहा ने बताया, "हमने करीब एक साल तक शूटिंग की थी, इस दौरान हमने भारत, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और मुंबई का सफर किया। पूरा क्रू और कास्ट एक दूसरे के काफी करीब थे। हम अक्सर सेट पर घंटों इंतजार करते थे, क्योंकि बिनोद प्रधान, हमारे सिनेमैटोग्राफर काफी वक्त लिया करते थे। शायद इसलिए कि वो बिलकुल सही शॉट ले सकें।"

हमें लगा हम जिंदगी भर दोस्त रहेंगे

सोहा अली खान ने बताया कि कभी-कभी तो आधा दिन निकल जाया करता था। तो हमने साथ में बहुत वक्त बिताया। हमारी दोस्ती गहरी होती गई और तब हमें लगा कि हम सभी हमेशा दोस्त रहेंगे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद हमें एक दूसरे से बात किए हुए पूरी जिंदगी हो गई है। वर्क फ्रंट की बात करें तो सोहा अली खान फिल्म छोरी-2 में नजर आई थीं। नुसरत भरूचा की इस फिल्म में लोगों को उनका किरदार काफी पसंद आया।

