थिएटर में रिलीज हुई कॉन्ज्यूरिंग 4, बागी 4 और द बंगाल फाइल्स; जानिए तीनों का सोशल मीडिया रिव्यू

‘कॉन्ज्यूरिंग 4’ से लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं, लेकिन फिल्म ने उन्हें निराश कर दिया है। वहीं ‘बागी 4’ को मास एंटरटेनर और ‘द बंगाल फाइल्स’ को सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं।

आज सिनेमाघरों में तीन बड़ी फिल्में रिलीज हुई हैं। 'कॉन्ज्यूरिंग 4', 'बागी 4' और 'द बंगाल फाइल्स' का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले दर्शक सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बता रहे हैं कि उन्हें फिल्म कैसी लगी। आइए आपको बताते हैं कि लोग 'कॉन्ज्यूरिंग 4', 'बागी 4' और 'द बंगाल फाइल्स' को कैसा रिव्यू दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर फिल्म के बारे में क्या लिख रहे हैं।

कॉन्ज्यूरिंग 4 ‘कॉन्ज्यूरिंग 4’ यानी ‘द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स’ के फैंस को ये फिल्म काफी अच्छी लगी। वे पैट्रिक विल्सन और वीरा फार्मिगा की एक्टिंग को खूब सराह रहे हैं। हालांकि कई यूजर्स का मानना है कि फिल्म पिछले पार्ट्स जितनी डरावनी नहीं है और पेसिंग भी स्लो है। उनका कहना है कि आखिरी पार्ट की कहानी अन्य पार्ट्स के मुकाबले कमजोर है।

बागी 4 वहीं ‘बागी 4’ ने एक्शन-लवर्स का दिल जीत लिया है। टाइगर श्रॉफ के दमदार स्टंट्स और मसालेदार डायलॉग्स को फैंस ने “पैसा वसूल” कहा। लोगों का मानना है कि फिल्म की स्टाेरी कहीं कहीं प्रेडिक्टेबल थी, लेकिन एक्शन सिक्वेंसेज ने इसे मास एंटरटेनर बना दिया। कुछ ये भी कह रहे हैं कि टाइगर ने इसके लिए काफी मेहनत की है।