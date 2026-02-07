Hindustan Hindi News
स्मृति मंधाना की मां ने उड़ाया पलाश मुच्छल का मजाक? मीम पर किया रिएक्ट

संक्षेप:

स्मृति मंधाना वैसे अपनी पर्सनल लाइफ पर ज्यादा बात नहीं करती हैं, लेकिन उनकी मां ने एक ऐसे पोस्ट पर रिएक्ट किया कि लोग भी हैरान हो गए।

Feb 07, 2026 05:18 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
स्मृति मंधाना ने वुमन प्रीमियर लीग में आरसीबी को दूसरी जीत दिलाई है। आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया है। स्मृति की ये जीत उनकी पर्सनल लाइफ मे आए तूफान के कुछ महीने बाद की है। सब जानते हैं कि पलाश मुच्छल से शादी टूटने के बाद स्मृति ने काफी मुश्किल समय झेला है, लेकिन उन्होंने अपनी सारी ताकत और एनर्जी सिर्फ खेल में लगा दी थी। अब स्मृति की जीत के बाद कई लोगों ने सोशल मीडिया पर पलाश को ट्रोल किया और हैरानी की बात यह है कि स्मृति की मां भी इसमें शामिल हैं।

क्या था पोस्ट में

शुक्रवार को एक सोशल मीडिया पेज ने मीम शेयर किया जिसमें लिखा था कि स्मृति ने दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर्स को ऐसा धोया जैसे उन्होंने पलाश समझकर उन्हें धोया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्मृति की मां ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस मीम को रीपोस्ट किया है।

वायरल मीम

लोगों के रिएक्शन

इस बात को सोशल मीडिया पर तुरंत नोटिस किया गया। कुछ कमेंट कर रहे हैं कि यह सही किया आंटी ने तो कुछ ने कहा कि गलती से तो नहीं हुआ। एक ने कमेंट किया, आंटी जी तो सैवेज निकलीं जो उन्होंने रीपोस्ट किया ये मीम। एक ने लिखा कि आंटी ने गलती से कर दिया क्योंकि अब उन्होंने रीपोस्ट से रिमूव कर दिया है।

बता दें कि आरसीबी वुमन टीम ने दिल्ली कैपिटल्स की टीम को 6 विकेट से हरा दिया। स्मृति को वहीं प्लेयर ऑफ द मैच मिला। उन्होंने 41 बॉल्स में 87 रन बनाए।

स्मृति-पलाश की शादी टूटी

वहीं स्मृति और पलाश की बात करें तो दोनों शादी करने वाले थे। शादी के सभी फंक्शन हो गए थे, लेकिन शादी से एक दिन पहले ही सब खत्म हो गया। ऐसा कहा गया कि स्मृति के पिता अस्पताल में भर्ती हैं जिस वजह से शादी रुक गई। फिर पलाश के भी अस्पताल में भर्ती होने की खबर आई। लेकिन फिर पलाश पर चीटिंग के आरोप लगे। लेकिन पलाश ने इन आरोपों को गलत बताया। वहीं स्मृति ने इस मामले पर अब तक कुछ नहीं कहा है।

