Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडSmriti Mandhana friend Vidnyan Mane claims Palash Muchhal was caught red handed with another woman in bed
'दूसरी महिला संग बिस्तर में पकड़े गए थे पलाश, हुई थी पिटाई, भयानक सीन था...', स्मृति मंधाना के दोस्त का शॉकिंग दावा

'दूसरी महिला संग बिस्तर में पकड़े गए थे पलाश, हुई थी पिटाई, भयानक सीन था...', स्मृति मंधाना के दोस्त का शॉकिंग दावा

संक्षेप:

बीते दिनों पलाश पर एक्स मंगेतर के दोस्त और एक्टर-डायरेक्टर विद्यान माने ने 40 लाख रुपये का फ्रॉड करने का भी आरोप लगाया था और दावा किया कि पैसे लेकर उन्होंने फिल्म नहीं बनाई। यही नहीं माने ने ये भी बताया कि उस रात आखिर क्या हुआ था।

Jan 24, 2026 10:18 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना और सिंगर पलाश मुच्छल बीते दिनों अपनी शादी टूटने को लेकर काफी सुर्खियों में रहें। दोनों की शादी टूट हुआ दो महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी पलाश लगातार विवादों में घिरे हुए हैं। बीते दिनों पलाश पर एक्स मंगेतर के दोस्त और एक्टर-डायरेक्टर विद्यान माने ने 40 लाख रुपये का फ्रॉड करने का भी आरोप लगाया था और दावा किया कि पैसे लेकर उन्होंने फिल्म नहीं बनाई। जिसके बाद महाराष्ट्र के सांगली में सिंगर के खिलाफ शिकायत भी दर्द कराई। यही नहीं माने ने ये भी बताया कि उस रात आखिर क्या हुआ था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दूसरी औरत के साथ बिस्तर पर रंगे हाथों पकड़ा

'हिंदुस्तान टाइम्स' से बात करते हुए, 34 साल के माने बताते हैं, 'मैं 23 नवंबर, 2025 उस शादी में मौजूद था। जब उसे एक दूसरी औरत के साथ बिस्तर पर रंगे हाथों पकड़ा गया। भयानक सीन था, भारतीय महिला क्रिकेटर्स ने उसे पीटा था। पूरा परिवार चोर है। मैंने सोचा था कि वह शादी करके सांगली में सेटल हो जाएगा, लेकिन यह मेरे लिए पूरी तरह उल्टा पड़ गया।' वह दावा करते हैं कि वह स्मृति के बचपन के दोस्त हैं और उन्हें पलाश से मंधाना परिवार ने मिलवाया था।

उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया

विद्यान माने ने आगे बताया, 'जब मैं पिछले महीने पलाश मुच्छल की मां (अमिता मुच्छल) से मिला, तो उन्होंने कहा कि फिल्म रिलीज करने का बजट अब 1.5 रुपये करोड़ हो गया है। उन्होंने मुझसे और 10 लाख इन्वेस्ट करने को कहा, नहीं तो मुझे कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और फिल्म से निकालने की धमकी दी, इसलिए मुझे शिकायत दर्ज करानी पड़ी।'

मैंने सभी सबूत बचाकर रखे हैं

विद्यान माने कहते हैं, 'उनसे बार-बार संपर्क करने की कोशिशों के बावजूद, उनकी तरफ से कोई सीधा जवाब नहीं आया है। शादी कैंसिल होने के बाद, परिवार ने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। मुझे पता चला कि फिल्म के दूसरे कलाकारों को भी उनका पेमेंट नहीं मिला था। मैंने फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर्स द्वारा प्रोड्यूसर्स को ठगने के बारे में सुना था, लेकिन यह पूरी तरह से चोरी है।' माने ने कहा कि वह मुच्छल परिवार की सच्चाई को सामने लाने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा, 'मैंने अपने चैट्स और फोन बातचीत सहित सभी सबूत बचाकर रखे हैं, जिन्हें मैं पुलिस और मीडिया के साथ शेयर करने को तैयार हूं।'

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
Smriti Mandhana

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।