स्मृति मंधाना के दोस्त ने बढ़ाई पलाश मुच्छल की मुश्किलें, दर्ज कराई FIR, जानें क्या है पूरा मामला

स्मृति मंधाना के दोस्त ने बढ़ाई पलाश मुच्छल की मुश्किलें, दर्ज कराई FIR, जानें क्या है पूरा मामला
पलाश मुच्छल के खिलाफ स्मृति मंधाना के दोस्त ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक मामला दर्ज कराया है।
इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना के एक्स मंगेतर पलाश मुच्छल नए विवाद में फंस गए हैं। पलाश के खिलाफ स्मृति के बचपन के दोस्त विज्ञान प्रकाश ने सांगली में मामला दर्ज कराया है। उन्होंने पलाश पर जातिसूचक टिप्पणी करने के आरोप लगाए हैं और SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज कराई है। (ये भी पढ़ें: रामायण की कैकेई अब कैसी दिखती हैं? देखें तस्वीरें, अमेरिका में करती हैं ये काम)
क्या है पूरा मामला?
टीवी9 मराठी की रिपोर्ट के मुताबिक, विज्ञान माने ने दावा किया है कि पलाश ने फिल्म बनाने के नाम पर उनसे 25 लाख रुपये लिए थे। जब उन्होंने पलाश से अपने पैसे वापस मांगे, तो पलाश ने उनके साथ गाली-गलौज की और जातिसूचक अपशब्दों का इस्तेमाल किया।
इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला
सांगली पुलिस ने पलाश के खिलाफ निम्नलिखित धाराओं में मामला दर्ज किया है-
1. SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)।
2. भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351(2) और 352।
विज्ञान माने का बयान
विज्ञान ने कहा, ‘पलाश ने मुझे भरोसे में लेकर फिल्म बनाने के लिए 25 लाख रुपये लिए थे। 6 महीने में फिल्म पूरी करने का वादा किया गया था, लेकिन वह धोखाधड़ी पर उतर आए। जब मैंने पैसे मांगे, तो उन्होंने ऐसी जातिसूचक गालियां दीं जिन्हें मैं कैमरे पर बता भी नहीं सकता।’ (ये भी पढ़ें: तान्या मित्तल ने शुरू की शूटिंग, ये रहीं उनके नए प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स; एकता कपूर ने खेला खेल)
स्मृति मंधाना और पलाश का ब्रेकअप
पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना पिछले साल 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने वाले थे। हालांकि, ऐन वक्त पर शादी टल गई। पहले कहा गया कि स्मृति के पिता की तबीयत खराब हो गई थी और पलाश अस्पताल में भर्ती थे इसलिए शादी पोस्टपोन की गई। इसके बाद सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि पलाश ने स्मृति को धोखा दिया था और ये बात स्मृति को पता चल गई थी। विवाद इतना बढ़ था कि दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया था।
पलाश मुच्छल की सफाई
विवादों के बीच पलाश ने इंस्टाग्राम पर एक नोट साझा कर अपना पक्ष रखा था। उन्होंने कहा था कि वह इस रिश्ते से पीछे हट रहे हैं और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अफवाहों पर दुख जताते हुए कहा था, ‘बिना किसी पुख्ता सबूत के किसी के कैरेक्टर पर सवाल उठाना गलत है। शब्द ऐसे घाव देते हैं जिन्हें समझना मुश्किल है।’
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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