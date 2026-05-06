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स्मृति मंधाना के दोस्त ने बढ़ाई पलाश मुच्छल की मुश्किलें, दर्ज कराई FIR, जानें क्या है पूरा मामला

May 06, 2026 11:57 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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पलाश मुच्छल के खिलाफ स्मृति मंधाना के दोस्त ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक मामला दर्ज कराया है।

स्मृति मंधाना के दोस्त ने बढ़ाई पलाश मुच्छल की मुश्किलें, दर्ज कराई FIR, जानें क्या है पूरा मामला

इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना के एक्स मंगेतर पलाश मुच्छल नए विवाद में फंस गए हैं। पलाश के खिलाफ स्मृति के बचपन के दोस्त विज्ञान प्रकाश ने सांगली में मामला दर्ज कराया है। उन्होंने पलाश पर जातिसूचक टिप्पणी करने के आरोप लगाए हैं और SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज कराई है। (ये भी पढ़ें: रामायण की कैकेई अब कैसी दिखती हैं? देखें तस्वीरें, अमेरिका में करती हैं ये काम)

क्या है पूरा मामला?

टीवी9 मराठी की रिपोर्ट के मुताबिक, विज्ञान माने ने दावा किया है कि पलाश ने फिल्म बनाने के नाम पर उनसे 25 लाख रुपये लिए थे। जब उन्होंने पलाश से अपने पैसे वापस मांगे, तो पलाश ने उनके साथ गाली-गलौज की और जातिसूचक अपशब्दों का इस्तेमाल किया।

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इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला

सांगली पुलिस ने पलाश के खिलाफ निम्नलिखित धाराओं में मामला दर्ज किया है-

1. SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)।

2. भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351(2) और 352।

विज्ञान माने का बयान

विज्ञान ने कहा, ‘पलाश ने मुझे भरोसे में लेकर फिल्म बनाने के लिए 25 लाख रुपये लिए थे। 6 महीने में फिल्म पूरी करने का वादा किया गया था, लेकिन वह धोखाधड़ी पर उतर आए। जब मैंने पैसे मांगे, तो उन्होंने ऐसी जातिसूचक गालियां दीं जिन्हें मैं कैमरे पर बता भी नहीं सकता।’ (ये भी पढ़ें: तान्या मित्तल ने शुरू की शूटिंग, ये रहीं उनके नए प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स; एकता कपूर ने खेला खेल)

स्मृति मंधाना और पलाश का ब्रेकअप

पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना पिछले साल 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने वाले थे। हालांकि, ऐन वक्त पर शादी टल गई। पहले कहा गया कि स्मृति के पिता की तबीयत खराब हो गई थी और पलाश अस्पताल में भर्ती थे इसलिए शादी पोस्टपोन की गई। इसके बाद सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि पलाश ने स्मृति को धोखा दिया था और ये बात स्मृति को पता चल गई थी। विवाद इतना बढ़ था कि दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया था।

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पलाश मुच्छल की सफाई

विवादों के बीच पलाश ने इंस्टाग्राम पर एक नोट साझा कर अपना पक्ष रखा था। उन्होंने कहा था कि वह इस रिश्ते से पीछे हट रहे हैं और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अफवाहों पर दुख जताते हुए कहा था, ‘बिना किसी पुख्ता सबूत के किसी के कैरेक्टर पर सवाल उठाना गलत है। शब्द ऐसे घाव देते हैं जिन्हें समझना मुश्किल है।’

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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Smriti Mandhana

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