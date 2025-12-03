प्रेमानंद महाराज के दरबार में दिखा ये शख्स है पलाश मुच्छल? सत्संग देख रहे लोगों ने क्लिप की वायरल

संक्षेप: स्मृति मंधाना के साथ शादी पोस्टपोन होने के बाद पलाश मुच्छल को रीसेंटली एयरपोर्ट पर देखा गया था। अब सोशल मीडिया पर कई लोग पोस्ट कर रहे हैं कि वह प्रेमानंद महाराज के आश्रम में बैठे दिखे।

क्रिकेटर स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी पर अभी कोई अपडेट नहीं है। इस बीच प्रेमानंद महाराज के आश्रम से 2 दिसंबर के सत्संग में लोगों को पलाश बैठे दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने पोस्ट किया है कि मास्क लगाए बैठे शख्स पलाश ही हैं। कुछ लोगों ने उनके हाथों पर लगी मेहंदी को भी मैच किया। पलाश हाल ही में एयरपोर्ट पर भी दिखे थे। अब लोगों को लग रहा है कि वह वृंदावन ही गए थे।

प्रेमानंद की शरण में पलाश? एक डिसकशन फोरम पर फोटो शेयर की गई है। इसके साथ कमेंट है, मैं 2 दिसंबर का प्रेमानंद महाराज का डिसकशन देख रहा था। मुझे 100 फीसदी यकीन है कि मास्क में बैठा यह बंदा पलाश है। मैंने इसके हाथ देखे थे, वही मेहंदी उनकी उंगलियों में लगी है। मैंने उनकी मेहंदी के फोटोज डबल चेक किए और नाम जप माला बैग जोकि वह यूज करते हैं। कई लोगों ने क्लिप्स और फोटो X पर शेयर किए हैं। लोग लिख रहे हैं कि यह पलाश की पीआर स्ट्रैटजी है।

नहीं आई है शादी की नई डेट स्मृति मंधाना और पलाश की शादी को लेकर सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे थे कि 7 दिसंबर नई डेट है। हालांकि स्मृति के भाई श्रवण ने एचटी से बात करके कहा कि उन्हें नई डेट के बारे में नहीं पता, शादी अभी तक पोस्टपोन है। यहां देख सकते हैं सत्संग का वीडियो



