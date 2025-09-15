मुझे लोग खराब एक्टर बोलती थे, स्मृति ईरानी का खुलासा, बोलीं- जहां भी जाती थी लोग…

स्मृति ईरानी ने सोहा अली खान के पॉडकास्ट में अपने शुरुआती दिनों पर बात की। उन्होंने बताया कि वह अक्सर अपने पिता से पूछती थीं कि कब तक मैं किसी की बेटी या पत्नी बनकर जिऊंगी?

टीवी की मशहूर अभिनेत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने करियर के शुरुआती दौर को याद किया है। उन्होंने हाल ही में दिए पॉडकास्ट में बताया कि शुरुआत में लोग उन्हें ‘क्रैपी एक्टर’ (खराब अदाकारा) कहते थे। वह जिस सीरियल में काम करती थीं उसी सीरियल में काम करने वाले मेल एक्टर्स को उनसे ज्यादा फीस मिलती थी।

हर दिन मिलते थे 200 रुपये स्मृति ने अपनी पहली नौकरी के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि वह दिल्ली के जनपथ पर सिर्फ 200 रुपये प्रतिदिन की सैलरी पर काम करती थीं। वहीं अपने लोकप्रिय किरदार तुलसी विरानी (क्योंकि सास भी कभी बहू थी) के दौर को याद करते हुए स्मृति ने कहा, “जहां भी जाती थी, लोग कहते थे कि मैं एक खराब एक्टर हूं… जबकि मेल एक्टर को मुझसे ज्यादा पैसे मिलते थे।”

आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला स्मृति ईरानी ने ये भी माना कि करियर की शुरुआत में उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। उन्होंने अपने पिता से यहां तक पूछ लिया था कि “कब तक किसी की बेटी या पत्नी बनकर जिऊंगी? खुद के लिए कब जिऊंगी?” जब उनसे पूछा गया कि आज की तुलसी 25 साल पहले की तुलसी को क्या सलाह देगी, तो स्मृति ने मुस्कुराकर कहा, “बेहतर मेहनताना पाना चाहिए था”।