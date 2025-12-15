स्मृति ईरानी ने फिर की धुरंधर के रहमान डकैत अक्षय खन्ना की तारीफ, तस्वीर शेयर कर बोलीं-दे दो ऑस्कर

संक्षेप: टीवी एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन स्मृति ईरानी एक बार फिर फिल्म धुरंधर के एक्टर अक्षय खन्ना की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाई है। एक्ट्रेस ने अक्षय की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि इन्हें अब तो ऑस्कर दे दो।

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना की दमदार परफॉर्मेंस तारीफें बटोर रही हैं। सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार की एंट्री वीडियो वायरल हो रही है। उन पर फिल्माए अरबी गाने Fa9la पर रील्स बन रही हैं। आम लोगों के अलावा सेलेब्स भी अक्षय की परफॉर्मेंस की तारीफ करते नहीं थक रहे। टीवी एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन स्मृति ईरानी अक्षय की फैन हो गई हैं। उन्होंने हाल में फिल्म के मेकर्स और एक्टर्स की जमकर तारीफ की थी। अब अक्षय खन्ना को ऑस्कर देने वाला पोस्ट शेयर किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

स्मृति ईरानी ने अक्षय की तस्वीर की शेयर स्मृति ईरानी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अक्षय खन्ना की तारीफ करते हुए फिल्म तीस मार खान का एक मज़ेदार क्लिप शेयर किया। इसके साथ उन्होंने लिखा, ‘जब अक्षय खन्ना सभी उम्मीदों को पार कर जाए और आप भी फिर कहना चाहते हो, दे दो ऑस्कर।”

हाल में शेयर किया था पोस्ट हाल में धुरंधर के कलाकारों की तारीफ करते हुए स्मृति ईरानी ने एक लंबा पोस्ट शेयर किया था। स्मृति ने लिखा था कि अगर किसी ने किसी शहीद सैनिक की पत्नी की आंखों में झांका हो, उसे श्मशान तक छोड़ा हो, जम्मू के जगती कैंप का दौरा किया हो, श्रीनगर के शारिका देवी मंदिर के सूने परिसर को देखा हो या फिर संसद हमले और 26/11 मुंबई आतंकी हमले से जुड़े लोगों से मुलाकात की हो, तो धुरंधर देखकर किसी तरह का आक्रोश महसूस नहीं होगा, क्योंकि आखिरकार यह एक फिल्म ही है। उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर की भी तारीफ करते हुए उन्हें बेहतरीन स्टोरीटेलर और रिसर्च में माहिर बताया।