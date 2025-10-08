स्मिता पाटिल सुहागन की तरह चाहती थीं आखिरी विदाई, सूजी डेड बॉडी का हुआ था मेकअप
स्मिता पाटिल प्रतीक बब्बर के जन्म के बाद ज्यादा दिन जी नहीं पाईं। वह जिंदा थीं तब ही बोलती थीं कि सुहागन बनकर दुनिया छोड़ना चाहती हैं। अब मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत ने बताया है कि कैसे रो-रोकर उनको दुलहन बनाया था।
स्मिता पाटिल महज 31 साल की उम्र में दुनिया छोड़ गई थीं। बेटे प्रतीक को जन्म देने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई थी और वह जी नहीं पाईं। स्मिता की आखिरी इच्छा सुहागन की तरह विदा लेने की थी। उनके निधन के बाद बहन के इंतजार में उन्हें बर्फ पर रखा गया था। मेकअप आर्टिस्ट दीपक ने वो इमोशनल मोमेंट बताया जब वह स्मिता पाटिल को आखिरी वक्त तैयार कर रहे थे।
पहले ही जताती रहती थीं आखिरी इच्छा
दीपक ने यूट्यूब चैनल रील मीट्स रियल में बताया, 'स्मिता पाटिल बोलती थीं, मुझे सुहागन बनाकर ले जाना। मैं उन्हें डांटता था कि ऐसी बातें ना बोलें। वह अपनी मां से भी ऐसी बातें बोलती थीं, वह भी उन्हें डांटती थीं।'
सूज गई थी बॉडी
दीपक ने उस ट्रैजिक दिन को याद हुआ जब मौत के बाद उनका आखिरी मेकअप किया गया था। वह बोले, 'उनके निधन के बाद, उनकी बहन शिकागो से आ रही थीं। उन्हें आने में 2-3 दिन लग गए। इस दौरान उनका शरीर बर्फ पर रखा गया यह पूरी तरह से सूज गया था।'
मौजूद थे अमिताभ बच्चन
दीपक बोले, 'उनकी मां ने मुझे मेकअप किट दी। अमिताभ बच्चन और बाकी दूसरे लोग वहां बैठे थे। वह मुझे मेकअप किट देकर बोलीं कि उसकी आखिरी इच्छा थी कि सुहागन की तरह जाए। मैं रोना लगा और रोते-रोते उनका मेकअप करने लगा। मैंने उनका आखिरी मेकअप किया और उनके आखिरी दिन उन्हें बहुत खूबसूरत बनाया।'
