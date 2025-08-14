आमिर खान ने किया अनाउंस, अब घर बैठे सिर्फ 50 रुपये में देख सकते हैं ‘सितारे जमीन पर’

Sitaare Zameen Par: आमिर खान ने अनाउंस किया है कि उनकी फिल्म ‘सितारे जमीन पर’ इस वीकेंड सिर्फ 50 रुपये में अवेलेबल रहेगी। कोई भी घर बैठे ये फिल्म देख सकता है।

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान अपने दर्शकों को सरप्राइज देने में माहिर हैं। इस बार उन्होंने इंडिपेंडेंस डे वीकेंड के मौके पर अपनी हालिया रिलीज़ *सीतारे ज़मीन पर* को लेकर बड़ा ऐलान किया है। आमिर खान प्रोडक्शंस की इस फिल्म की डिजिटल कीमत में भारी कटौती की गई है, जिससे अब दर्शक इसे यूट्यूब पर पहले के मुकाबले काफी कम दाम में देख सकेंगे।

2 अगस्त को रिलीज़ हुई इस फिल्म को सिनेमाघरों में मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी। बच्चों की दुनिया, उनके सपनों और भावनाओं को छूती यह कहानी कई दर्शकों को पसंद आई, वहीं कुछ ने इसकी तुलना आमिर की 2007 की क्लासिक *तारे ज़मीन पर* से भी की। फिल्म में आमिर खान के साथ नई पीढ़ी के कलाकार नजर आए हैं, जो अपने किरदारों में ताजगी लेकर आए हैं।

फिल्म की कहानी एक खास बच्चे की यात्रा और उसके आसपास के लोगों के बदलाव को दिखाती है। मेकर्स का मानना है कि यह कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज को सोचने पर मजबूर करने वाला संदेश भी देती है। शायद यही वजह है कि टीम चाहती है ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखें।

यूट्यूब पर कीमत घटाने का फैसला दर्शकों की पहुंच बढ़ाने के मकसद से लिया गया है। इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर जब देश आजादी का जश्न मना रहा होगा, आमिर खान चाहते हैं कि परिवार एक साथ बैठकर इस फिल्म का आनंद लें और इसके संदेश से जुड़ें।