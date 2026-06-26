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रामायण में रणबीर कपूर और साई के किरदार को लेकर पुरानी सीता दीपिका बोलीं- मुझे पता है दोनों ही...

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
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दीपिका चिखलिया जो पहले रामायण में सीता का किरदार निभा चुकी हैं उन्होंने अब रणबीर और साई के नितेश तिवारी की रामायण करने पर जानें क्या कहा है।

रामायण में रणबीर कपूर और साई के किरदार को लेकर पुरानी सीता दीपिका बोलीं- मुझे पता है दोनों ही...

रणबीर कपर की फिल्म रामायण आ रही है और इसमें साई पल्लवी ने सीता का किरदार निभाया है। इस फिल्म को लेकर काफी समय से बज है और अब दूरदर्शन के रामायण शो में सीता का किरदार निभा चुकीं दीपिका चिखलिया ने अब रणबीर और साई के किरदारों को लेकर बात की और कहा कि उन्हें दोनों पर पूरा भरोसा है।

आईएनएस से बात करते हुए दीपिका ने लीड पेयर की तारीफ की। उनका कहना है कि दोनों लीड एक्टर्स अपने किरदारों के साथ पूरा जस्टिस करेंगे।

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रणबीर और साई को लेकर क्या बोलीं दीपिका

दीपिका ने कहा, ‘दोनों काफी अच्छे एक्टर्स हैं। मैंने साई पल्लवी का काम देखा है और वह काफी शानदार एक्ट्रेस हैं। रणबीर कपूर भी जबरदस्त एक्टर हैं। मुझे पता है दोनों अपने किरदार को खूबसूरती से निभा पाएंगे।’

खुशनसीब हूं कि मुझे सीता का किरदार मिला था

दीपिका ने आगे कहा, ‘मैं खुशनसीब हूं कि मुझे भी वो किरदार निभाने का मौका मिला था। लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। रामायण एक ऐसी स्टोरी है जिसे हर एरा में नए तरीके से बताया जाता है। ये पहले भी बनी है और आगे भी बनाई जाएगी क्योंकि इसका जो फाउंडेशन है वो विश्वास और वैल्यू में बना है।’

दीपिका ने बताया कि कैसे लोग आज भी उन्हें सीता मां ही समझते हैं इतने सालों बाद भी और आज भी उनके पैर छूते हैं।

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लोग छूते थे पैर

वह बोलीं, ‘शुरू में काफी मुश्किल था मेरे लिए समझना कि लोग पैर क्यों छू रहे हैं। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि वे दीपिका के लिए नहीं बल्कि सीता मां के प्रति अपना भाव दिखा रहे हैं। मैंने उनके इमोशन्स की रिस्पेक्ट की है। वो उनका प्यार और विश्वास था।’

दीपिका की अपकमिंग मूवी

अपनी अपकमिंग फिल्म तेरा मेरा नाता की के बारे में बात करते हुए दीपिका ने दर्शकों से अपना सपोर्ट देने को कहा। वह बोलीं, मैं यही कहना चाहूंगी कि इस फिल्म को दिल से बनाया गया है। हर एक्टर और टेक्निशियन ने काफी मेहनत की है। प्लीज इसे अपना परिवार के साथ देखें और प्यार दें। मैं लोगों को बताना चाहती हूं कि छोटी फिल्में भी आपका दिल जीत लेती हैं और सक्सेसफुल भी होती हैं।

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फिल्म रामायण की बात करें तो नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में रणबीर और साई के अलावा सनी देओल, हनुमान, रवि दुबे लक्ष्मण, यश- रावण का किरदार निभाएंगे। इनके अलावा रकुल प्रीत सिंह, लारा दत्ता, अरुण गोविल भी हैं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


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