जानिए क्या है 4 ऑस्कर जीतने वाली फिल्म सिनर्स की कहानी? IMDb पर मिली है शानदार रेटिंग, OTT पर देखें
ऑस्कर 2026 हॉलीवुड हॉरर फिल्म सिनर्स छाई हुई है। ये फिल्म किसी भी आम हॉरर फिल्म से खास और 30 के दशक के नक्सलवाद पर बात करती है। फिल्म में ऑस्कर में 16 नॉमिनेशन और 4 अवॉर्ड हासिल किए हैं। जानिए क्या है इस फिल्म की कहानी।
आज ऑस्कर 2026 के विनर्स के नाम का एलान हुआ है। 98th ऑस्कर में एक अमेरीकी फिल्म सिनर्स छाई हुई है। इस फिल्म ने इतिहास र्रचते हुए 16 नॉमिनेशन और चार अवॉर्ड हासिल किए। सिनर्स पिछले साल मार्च में आई थी। लेकिन भारत में इसकी रिलीज 18 अप्रैल 2025 थी। इस फिल्म ने दुनियाभर में शानदार कमाई की और अपनी अनोखी कहानी, कल्चरल वैल्यूज के दम पर पहचान बनाई। फिल्म की कहानी दो जुड़वा भाइयों के इर्द-गिर्द रची गई है जो विवाद के बाद अपने होमटाउन लौटते हैं। एक सैमी नाम का किरदार है जो ब्लूज म्यूजिक से बुरी शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इस फिल्म में 30 के दशक के अफ्रीकी अमेरिकन के लोगों के साथ हुए नक्सलवाद को दिखाया गया है।
ऑस्कर जीतने वाली फिल्म सिनर्स की कहानी
इस फिल्म की कहानी अक्टूबर 1932 की है। फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि कुछ लोग इतना सच्चा म्यूजिक बनाते थे जिससे पिछली और फ्यूचर की स्पिरिट्स को एक साथ ला सकते हैं। ये म्यूजिक बुरी आत्माओं को भी अपनी तरफ आकर्षित करता है। कहानी में आगे एक सैमी नाम के किरदार की एंट्री होती है। सैमी को चर्च के बाहर एक टूटे हुए गिटार के साथ दिखाया जाता है। उसे बुरे सपने आते हैं। सैमी को म्यूजिक का शौक है। वो ब्लूज म्यूजिक बनाता है। इसका मलतब होता है ऐसा म्यूजिक जो आत्मा से भरा, इमोशनल कर देने वाला। सैमी के पिता नहीं चाहते कि वो ऐसा म्यूजिक बनाए।
दो भाइयों, नक्सलवाद और वैम्पायर बनने की कहानी
फिल्म की कहानी में अब दो जुड़वा अफ्रीकी अमेरिकन भाइयों स्मोक और स्टैक की एंट्री होती है। वो अपने होमटाउन वापस लौटे हैं और यहां ज्यूक जॉइंट की शुरुआत करना चाहते हैं। ज्यूक जॉइंट के बार या क्लब टाइप जगह होती है जो सिर्फ अफ्रीकी अमेरीकी लोगों के आराम के लिए खोली गई। यहां डांस, जुआ, आराम, खाने का बंदोबस्त था। आगे रेमिक की एंट्री होती है, जो एक वैम्पायर होता है। रेमिक ने कई लोगों के साथ बर्ट और जुआन का खून पी कर उन्हें वैम्पायर बनाया दिया था।
रेमिक ने बनाया वैम्पायर
कहानी में आगे स्मोक और स्टैक के ज्यूक जॉइंट का उद्घाटन करते हैं जहां सैमी अपने ब्लूज म्यूजिक से पस्त और फ्यूचर की स्पिरिट्स को एक साथ ले आता है। सैमी के इस म्यूजिक से वैम्पायर रेमिक, बर्ट और जुआन भी आकर्षित होते हैं और ज्यूक जॉइंट यानी उस बार पहुंच जाते हैं। रेमिक ज्यूक जॉइंट के बाहर खड़े हो कर स्मोक से अंदर आने की इजाजत मांगता है। लेकिन स्मोक मना कर देता है क्योंकि वो वाइट अमेरीकी था और उसका बर्ताव सही नहीं लग रहा था। रेमिक वहां से चला जाता है।
सैमी का म्यूजिक
आगे स्टैक की गर्लफ्रेंड मैरी ज्यूक जॉइंट से गुस्से में बाहर आती है। रेमिक उसका खून पीकर उसे भी वैम्पायर बना देता है। फिर मैरी स्टैक के पास जाती है और उसे मार देती है। अपने भाई को मरता देख स्मोक इमोशनल हो जाता है। आगे ज्यूक जॉइंट के कई सदस्य वैम्पायर बन जाते हैं। आगे स्मोक की पत्नी एनी लोगों को लहसून खाने को कहती है जिससे वैम्पायर हमला नहीं कर पाएंगे। अब कुछ ही लोग बचते हैं जो वैम्पायर नहीं है। आगे रेमिक को सैमी चाहिए होता है। कहानी में कई इमोशनल सीन होते हैं। उस समय के नक्सलवाद को दिखाया गया है। IMDB पर इस फिल्म को 7.5 की रेटिंग मिली हुई है और इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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