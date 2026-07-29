विशाल ददलानी ने कंगना रनौत को दिया तगड़ा जवाब, बोले-ये गालियां तुमने कमाई हैं

विशाल ददलानी ने कंगना रनौत को दिया तगड़ा जवाब, बोले-ये गालियां तुमने कमाई हैं
कंगना रनौत ने हाल में पोस्ट शेयर कर प्रोटेस्ट करने वाले जेन-जी को गटर कहा था। उनकी भाषा और गाली भरी रील्स पर सवाल उठाया था। अब विशाल ददलानी ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने ये गालियां खुद कमाई हैं।
बॉलीवुड एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत ने हाल में दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रोटेस्ट और आज की पीढ़ी पर तंज कसा था। एक्ट्रेस ने कहा था कि जेन-जी ने गाली-गलौज की है। उनकी भाषा पर सवाल उठाया था। अब कंगना को म्यूजिक कंपोजर और सिंगर विशाल ददलानी ने जवाब दिया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बच्चों के साथ हुई मारपीट, लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया है।
विशाल ददलानी ने कंगना रनौत को दिया जवाब
विशाल ददलानी पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ’बुरी भाषा!? तुमने सड़कों पर बच्चों को पीटा, उन पर पत्थर फेंके, उन्हीं को दोषी ठहराते रहे हो! उन पर गोलियां चलाते हो। उन पर आंसू गैस छोड़ते हो। उनके चेहरों पर पैलेट गन चलाते हो। तुम्हारे किराए के गुंडे अभी भी घूम-घूमकर उन्हें धमका रहे हैं और पीट रहे हैं! ये गालियां तुमने खुद कमाई हैं, मेरे दोस्त।’ इस पोस्ट के कैप्शन में विशाल ने लिखा, ‘और पेड स्टोरी-कैंपेन और इन्फ्लुएंसर कैंपेन चलाने से आप और भी दयनीय लगते हैं।’
विशाल ददलानी को मिला सपोर्ट
विशाल ददलानी के इस पोस्ट को सपोर्ट करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'ऐसा ही जवाब दिए जाने की जरूरत थी', एक और यूजर ने लिखा, 'सर आपने सही कहा', एक अन्य यूजर ने लिखा, 'अगर किसी को जानना है कि हिपोक्रिसी क्या होती है उन्हें कंगन रनौत को सुनना चाहिए।' एक और यूजर ने लिखा, 'इसलिए आप को लोग पसंद करते हैं।'
कंगना ने जेन-जी की भाषा पर उठाया सवाल
कंगना रनौत ने हाल में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रोटेस्ट से जुड़ा पोस्ट शेयर किया था। एक्ट्रेस ने लिखा था, ‘मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में एक जगह इतनी बदसूरती नहीं देखी। जेन-जी के प्रोटेस्ट की ये रील्स देखकर उल्टी आती है। जिस तरह से वे बात करते हैं और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी हर फ्रेम में इतनी अजीब और भद्दी चीजे एक साथ नहीं देखीं।
कंगना ने प्रोटेस्ट करने वाले जेन-जी को बताया गटर
कंगना ने आगे कहा, ‘इंडिया अलग-अलग तरह के खूबसूरत लोगों की जगह है, जो शालीनता और सांस्कृतिक समझ से जुड़े हैं। आप खुद को कॉकरोच कहते हैं और उन्हीं की तरह दिखते और बर्ताव भी करते हैं। इसमें कोई विरोधाभास या अंतर नहीं है, बस आप दुनिया के सामने अपनी गंदगी, कचरा और बदसूरती ही दिखा रहे हैं। इन रील्स को देखकर मैं परेशान हो गई हूं। मुझे ठीक होने और डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत है।’ कंगना ने जेन-जी को गटर कहा है। वो लिखती हैं, ‘मैं उन्हें जेनरेशन गटर कहती हूं। उनमें से कुछ के पास सिस्टम को देने के लिए कुछ भी नहीं है। वो पढ़ाई-लिखाई में अच्छे नहीं हैं। वो इतने बुरे और भ्रष्ट हैं कि वो घर-गृहस्थी भी नहीं संभाल सकते।’
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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