विशाल ददलानी ने बीजेपी एमएलए गिरीश महाजन पर चिल्लाने वाली महिला को दी शाबाशी, पढ़ें क्या कहा
मुंबई में बीजेपी एमएलए पर प्रोटेस्ट मार्च में चिल्लाने वाली महिला को विशाल ददलानी ने शाबाशी दी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो लगाकर लिखा है कि सबको ऐसा ही करना चाहिए
बॉलीवुड सिंगर और सॉन्ग राइटर विशाल ददलानी का एक इंस्टा पोस्ट लोगों का ध्यान खींच रहा है। इसमें उन्होंने बीजेपी एमएलए गिरीश महाजन पर चिल्ला रही एक महिला की तारीफ की है। उन्होंने लेडी का वीडियो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट किया है। इसमें वह ट्रैफिक जाम की वजह से गुस्सा कर रही है। विशाल ददलानी ने लिखा है कि सारे राजनेताओं के सामने ऐसे ही खड़े होना चाहिए।
महिला ने एमएलए से क्या कहा
विशाल ददलानी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इसमें एक महिला बीजेपी एमएलए गिरीश महाजन पर गुस्से में चिल्ला रही है, 'मैदान में जाकर बोलिए, ट्रैफिक को रोककर नहीं ओके, गेट आउट ऑफ हेयर। इसके बाद महिला और गुस्से में बोलती है, 'क्या आपके समझ में नहीं आया? आपकी दिक्कत क्या है, सैकड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं।' पुलिस का सिपाही महिला को समझाने की बात करता है। बोलता है, 'आपसे मैं बात करता हूं।' महिला और भड़क जाती है और बोलती है, 'मेरे से कोई बात नहीं करेगा। यहां से इस ट्रैफिक को हटाओ चलो।' महिला फिर चिल्लाती है, यहां पर सीनियर कौन है, आपके इंचार्ज कौन है?
विशाल ददलानी ने क्या लिखा
इस वीडियो पर विशाल ददलानी ने लिखा है, 'वेल डन मैम, हर नागरिक को आपकी तरह सारे पॉलिटीशियंस के सामने आवाज उठानी चाहिए।'
अशोक पंडित ने भी की तारीफ
अशोक पंडित ने भी यह वीडियो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है। उन्होंने लिखा है, 'बहुत हो गया नेता और उनकी पॉलिटिकल पार्टीज को समझना चाहिए कि बुजुर्ग और बच्चे डेस्टिनेशन पर पर पहुंचने के लिए परेशान हो रहे हैं। इनमें से कुछ लोगों को बीमारियां भी हैं। इस लेडी को और हिम्मत मिले।'
क्या था पूरा मामला
यह घटना मुंबई के वर्ली डोम के पास की है। वहां प्रोटेस्ट मार्च की वजह से जाम लगा हुआ था। यह प्रदर्शन लोक सभा में महिला रिजर्वेशन बिल पास ना हो पाने के विरोध में था। जाम में फंसी महिला अपनी कार से बाहर आकर प्रदर्शन करने वालों पर भड़कती है। वह सीधे बीजेपी एमएलए से गुस्से में गेटआउट भी बोलती है। यह घटना सुर्खियों में है। इसके बाद गिरीश महाजन बयान दे चुके हैं कि महिला ने जो स्थिति देखी उसका गुस्सा उसी बात पर निकला था। हालांकि उसे ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। गिरीश महाजन बोले कि महिला जैसे बात कर रही थी, प्रदर्शन में मौजूद महिलाओं को गुस्सा आ गया था लेकिन उनके समझाने पर किसी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बताया कि महिला से माफी भी मांगी थी।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।