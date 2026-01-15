Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडSinger Shaan says KK Death Heart Attack Shocked Him as he was not party person no smoke or drink
KK न ड्रिंक करते थे न स्मोक, सिंगर की मौत से डर गए थे शान, कराया था अपना MRI

KK न ड्रिंक करते थे न स्मोक, सिंगर की मौत से डर गए थे शान, कराया था अपना MRI

संक्षेप:

सिंगर शान ने हाल ही में सिंगर केके के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि केके की मौत से वो और उनका परिवार हैरान थे क्योंकि केके न तो स्मोक करते थे न ड्रिंक, उनके हार्टअटैक की खबर हैरान करने वाली थी। 

Jan 15, 2026 08:58 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अंगर सिंगर्स की बात की जाती है तो केके एक ऐसा नाम है जो आपके जेहन में जरूर आता है। साल 2022 में केके (कृष्णकुमार कुन्नथ) का निधन हो गया था। केके का निधन हार्टअटैक से हुआ था। अब सिंगर शान ने केके के साथ बिताए पल और उनके बारे में बात की। उन्होंने बताया कि केके की मौत की खबर ने उन्हें हैरान कर दिया था। वो डर गए थे, उन्होंने अपना MRI करवाया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

केके संग कैसा था शान का बॉन्ड?

मनीष पॉल के पॉडकास्ट में शान ने केके के बारे में किस्से सुनाए। केके संग अपने बॉन्ड के बारे में बात करते हुए शान ने कहा, "वो अपने टॉप फॉर्म में थे। और उस वक्त उनकी आवाज अपने पीक पर थी। वो बहुत जल्दी चले गए। बिल्कुल, मैं उनका बहुत करीबी था। मुझे लगता है मैंने उनके साथ सबसे ज्यादा ड्यूट्स गाए हैं, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान और अलका याग्निक से भी ज्यादा। हमने साथ में कुछ 20 गाने गाए और उसमें से आधे से ज्यादा सुपरहिट रहे। केवल गाने ही नहीं, हमने बहुत सारे शोज भी साथ में किए, और साथ में काफी ट्रेवल भी किया।"

स्मोक और ड्रिंक नहीं करते थे केके

शान ने इस बातचीत में बताया कि वो केके के जैसा बनना चाहते थे। उन्होंने कहा कि केके पार्टी नहीं करते थे। केके जिस तरह अपने परिवार और अपने आप को टाइम देते थे वो बहुत अच्छा था। शान ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें पार्टी वगैरह करना पसंद है। शान ने कहा कि केके न तो ड्रिंक करते थे न तो स्मोक।

केके के हार्ट अटैक की खबर ने सबको हैरान कर दिया था

शान ने कहा कि केके अपने आप का काफी ख्याल रखते थे, "उनमें कोई भी बुरी आदत नहीं था इसलिए उनके हार्ट अटैक की घबर ने सबको हैरान कर दिया था। शान ने कहा, "केके न तो स्मोक करते थे न तो ड्रिंक। वो कभी हेवी खाना भी नहीं खाते थे, न तो उन्हें कोलेस्ट्रॉल की समस्या थी। वो स्विमिंग और योगा करते थे।"

केके की मौत से घबरा गया था शान का परिवार

शान ने कहा कि केके बैक टू बैक शोज भी नहीं करते थे। उस वक्त वो बैक टू बैक कॉलेज शोज कर रहे थे क्योंकि वो सब एक ही शहर में थे। शान ने कहा, "हम सब बहुत सारे शोज करते थे, नॉन स्टॉप ट्रेवल करते थे, शोज के बाद आफ्टर पार्टीज में जाते थे, और हमने कभी इन सबके बारे में नहीं सोचा। लेकिन जब ये हुआ, मेरा परिवार बहुत परेशान हो गया। मैंने एमआरआई कराया, क्योंकि अगर ऐसा कुछ केके के साथ हो सकता है...हम सब हैरान थे, और जब मुझे पता चला तो मैं ये मानने को तैयार नहीं था।"

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Bollywood News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।