जुबीन गर्ग के बाद एक और सिंगर की मौत, 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक से गई जान

संक्षेप: Rishabh Tandon Passes Away: सिंगर ऋषभ टंडन की मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। 'ये आशिकी', 'इश्क फकीराना' और 'चांद तू' जैसे गानों को आवाज देने वाले ऋषभ ने दिल्ली में आखिरी सांस ली।

सिंगर ऋषभ टंडन की मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। 'ये आशिकी', 'इश्क फकीराना' और 'चांद तू' जैसे गानों को आवाज देने वाले ऋषभ ने दिल्ली में आखिरी सांस ली। ऋषभ की मौत की पुष्टि उनके एक दोस्त ने की है। ऋषभ अपने परिवार के मिलने दिल्ली में अपने घर गए हुए थे जहां पर हार्ट अटैक से उनकी जान गई। ऋषभ ने इसी महीने की शुरुआत में अपना जन्मदिन मनाया था और वंचित बच्चों के लिए काम करने वाले एक NGO को डोनेशन दिया था। इसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था।

ऋषभ को फैंस ने दी श्रद्धांजलि सोशल मीडिया पर ऋषभ की आखिरी पोस्ट उनकी पत्नी ओलेस्या टंडन के साथ है, जिसमें वह उनके साथ करवाचौथ मनाते नजर आ रहे हैं। ऋषभ ने उजबेकिस्तान की ओलेस्या से लव मैरिज की थी। ओलेस्या एक मॉडल और एक्ट्रेस हैं। ऋषभ के निधन की खबर पापाराजी विरल भयानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की है जिस पर कमेंट सेक्शन में ढेरों लोगों ने शोक प्रकट किया है। एक फॉलोअर ने लिखा- ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। दूसरे ने लिखा- हार्ट अटैक! यह इतना कॉमन क्यों होता जा रहा है।