जुबीन गर्ग के बाद एक और सिंगर की मौत, 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक से गई जान

संक्षेप: Rishabh Tandon Passes Away: सिंगर ऋषभ टंडन की मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। 'ये आशिकी', 'इश्क फकीराना' और 'चांद तू' जैसे गानों को आवाज देने वाले ऋषभ ने दिल्ली में आखिरी सांस ली।

Wed, 22 Oct 2025 12:27 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
सिंगर ऋषभ टंडन की मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। 'ये आशिकी', 'इश्क फकीराना' और 'चांद तू' जैसे गानों को आवाज देने वाले ऋषभ ने दिल्ली में आखिरी सांस ली। ऋषभ की मौत की पुष्टि उनके एक दोस्त ने की है। ऋषभ अपने परिवार के मिलने दिल्ली में अपने घर गए हुए थे जहां पर हार्ट अटैक से उनकी जान गई। ऋषभ ने इसी महीने की शुरुआत में अपना जन्मदिन मनाया था और वंचित बच्चों के लिए काम करने वाले एक NGO को डोनेशन दिया था। इसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था।

ऋषभ को फैंस ने दी श्रद्धांजलि

सोशल मीडिया पर ऋषभ की आखिरी पोस्ट उनकी पत्नी ओलेस्या टंडन के साथ है, जिसमें वह उनके साथ करवाचौथ मनाते नजर आ रहे हैं। ऋषभ ने उजबेकिस्तान की ओलेस्या से लव मैरिज की थी। ओलेस्या एक मॉडल और एक्ट्रेस हैं। ऋषभ के निधन की खबर पापाराजी विरल भयानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की है जिस पर कमेंट सेक्शन में ढेरों लोगों ने शोक प्रकट किया है। एक फॉलोअर ने लिखा- ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। दूसरे ने लिखा- हार्ट अटैक! यह इतना कॉमन क्यों होता जा रहा है।

ऋषभ टंडन के सुपरहिट सॉन्ग

बता दें कि इससे पहले पिछले दिनों अचानक जुबीन गर्ग के निधन की खबर ने देश को हिलाकर रख दिया था। असम की आन बान और शान जुबीन का यूं अचानक चले जाना लोगों की आंखें नम कर गया था। ऋषभ टंडन ने अपने करियर की शुरुआत साल 2008 में टी-सीरीज के म्यूजिक एल्बम 'फिर से वही' के जरिए की थी। इसके बाद उन्होंने ये आशिकी, चांद तू, धू धू करके और फकीर की जुबां जैसे गाने गाए जो सीधा लोगों के दिलों पर राज करते चले गए। ऋषभ अपनी आवाज के जरिए फैंस के दिलों में जिंदा रहेंगे।

