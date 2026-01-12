प्रेमानंद महाराज के आश्रम जाकर कुमार सानू ने गाया ये गाना, देखें आद्यात्मिक गुरु ने दी क्या सीख
प्रेमानंदजी के आश्रम पहुंचे कुमार सानू ने अपना एक गाना उन्हें सुनाया और बोले कि इसे भगवान सहित किसी के लिए भी गाया जा सकता है। उनकी बात सुनकर प्रेमानंदजी ने भी उन्हें ज्ञान का उपदेश दिया।
सिंगर कुमार सानू वृंदावन प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचे। वहां से सोमवार को उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुमार सानू एक गाना गाते दिख रहे हैं। वह प्रेमानंद महाराज से बोलते हैं कि ये उनका पसंदीदा गाना है और इसे भगवान सहित किसी के लिए भी गाया जा सकता है। प्रेमानंद महाराज उन्हें नामजप का महत्व समझाते हैं और बताते हैं कि इसके कितने फायदे हैं।
कुमार सानू ने सुनाया अपना ये गाना
नेता-अभिनेता सहित बॉलीवुड के कई सिलेब्स प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने पहुंचते रहते हैं। रीसेंट वीडियो बॉलीवुड सिंगर कुमार सानू का सामने आया है। इस वीडियो में कुमार सानू प्रेमानंदजी के सामने अपना फेमस गाना जब कोई बात बिगड़ जाए गाते दिख रहे हैं। जब वह गाने की कुछ लाइन्स गा लेते हैं तो प्रेमानंदजी से बोलते हैं, 'यह गाना मेरे दिल के बहुत करीब है। यह हम सबके लिए गा सकते हैं। भगवान के लिए, माता-पिता, भाई-बहन, अपनी पत्नी।'
प्रेमानंदजी ने जीवन-मरण से मुक्ति का मंत्र
इस पर प्रेमानंदजी बोलते हैं, हमारी सबसे प्रार्थना रहती है कि हमारी जो सांसें हैं वो बहुत कीमती है। जैसे आपने 50 वर्ष में जो ऐश्वर्य कमाया और आपकी अंतिम सांस हो और आप तब अपने 50 साल की पूरी संपत्ति दे दें कि पांच सांसें और बढ़ा दीजिए, नहीं बढ़ेंगी। ऐसी कीमती सांसों में अगर हम भगवान का नाम स्मरण करना शुरू कर दें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए।
जब डोरेमोन की आवाज से हंसे प्रेमानंद
प्रेमानंदजी ने कहा कि उठते-बैठते, चलते-फिरते भगवान का नाम लेते रहें। इसमें कोई मेहनत नहीं है। नाम लेने से जन्म-संसार के बंधन नष्ट हो जाते हैं। इसलिए नाम लेना बहुत जरूरी है। कुछ रोज पहले छोटा भीम और डोरेमोन को वॉइस देना वाली वॉइसओवर आर्टिस्ट सोनल कौशल भी प्रेमानंदजी से मिलने पहुंची थीं। उन्होंने बच्चों जैसी आवाज से प्रेमानंद महाराज को खूब हंसाया था। देखें वीडियो
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।