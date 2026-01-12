Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडsinger kumar sanu visits premanand ji ashram at Vrindavan sings his song read what maharajji tells him
प्रेमानंद महाराज के आश्रम जाकर कुमार सानू ने गाया ये गाना, देखें आद्यात्मिक गुरु ने दी क्या सीख

प्रेमानंद महाराज के आश्रम जाकर कुमार सानू ने गाया ये गाना, देखें आद्यात्मिक गुरु ने दी क्या सीख

संक्षेप:

प्रेमानंदजी के आश्रम पहुंचे कुमार सानू ने अपना एक गाना उन्हें सुनाया और बोले कि इसे भगवान सहित किसी के लिए भी गाया जा सकता है। उनकी बात सुनकर प्रेमानंदजी ने भी उन्हें ज्ञान का उपदेश दिया।

Jan 12, 2026 05:55 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सिंगर कुमार सानू वृंदावन प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचे। वहां से सोमवार को उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुमार सानू एक गाना गाते दिख रहे हैं। वह प्रेमानंद महाराज से बोलते हैं कि ये उनका पसंदीदा गाना है और इसे भगवान सहित किसी के लिए भी गाया जा सकता है। प्रेमानंद महाराज उन्हें नामजप का महत्व समझाते हैं और बताते हैं कि इसके कितने फायदे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कुमार सानू ने सुनाया अपना ये गाना

नेता-अभिनेता सहित बॉलीवुड के कई सिलेब्स प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने पहुंचते रहते हैं। रीसेंट वीडियो बॉलीवुड सिंगर कुमार सानू का सामने आया है। इस वीडियो में कुमार सानू प्रेमानंदजी के सामने अपना फेमस गाना जब कोई बात बिगड़ जाए गाते दिख रहे हैं। जब वह गाने की कुछ लाइन्स गा लेते हैं तो प्रेमानंदजी से बोलते हैं, 'यह गाना मेरे दिल के बहुत करीब है। यह हम सबके लिए गा सकते हैं। भगवान के लिए, माता-पिता, भाई-बहन, अपनी पत्नी।'

प्रेमानंदजी ने जीवन-मरण से मुक्ति का मंत्र

इस पर प्रेमानंदजी बोलते हैं, हमारी सबसे प्रार्थना रहती है कि हमारी जो सांसें हैं वो बहुत कीमती है। जैसे आपने 50 वर्ष में जो ऐश्वर्य कमाया और आपकी अंतिम सांस हो और आप तब अपने 50 साल की पूरी संपत्ति दे दें कि पांच सांसें और बढ़ा दीजिए, नहीं बढ़ेंगी। ऐसी कीमती सांसों में अगर हम भगवान का नाम स्मरण करना शुरू कर दें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए।

जब डोरेमोन की आवाज से हंसे प्रेमानंद

प्रेमानंदजी ने कहा कि उठते-बैठते, चलते-फिरते भगवान का नाम लेते रहें। इसमें कोई मेहनत नहीं है। नाम लेने से जन्म-संसार के बंधन नष्ट हो जाते हैं। इसलिए नाम लेना बहुत जरूरी है। कुछ रोज पहले छोटा भीम और डोरेमोन को वॉइस देना वाली वॉइसओवर आर्टिस्ट सोनल कौशल भी प्रेमानंदजी से मिलने पहुंची थीं। उन्होंने बच्चों जैसी आवाज से प्रेमानंद महाराज को खूब हंसाया था। देखें वीडियो

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में मजबूत पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, ओटीटी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और रीडर इंट्रेस्ट की उनकी समझ उन्हें लगातार ट्रेंडिंग और डिस्कवर-फ्रेंडली कंटेंट बनाने में मदद करती है। काजल साइंस ग्रेजुएट (B.Sc–Biology) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। यही बैकग्राउंड उन्हें हेल्थ, फिटनेस, और प्रिवेंटिव केयर जैसे विषयों पर साइंस-आधारित, रिसर्च-ड्रिवेन और एक्सपर्ट-वेरिफाइड रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 2017 से वह बॉलीवुड-हॉलीवुड फिल्मों के साथ हेल्थ और मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज भी लिख रही हैं, जिनमें वह मेडिकल रिसर्च, डॉक्टर इनपुट और प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित जानकारी पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।