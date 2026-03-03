करण औजला ने मुंबई में चुकाया ऑटोवालों का 22 हजार फाइन, बोले- मुझे ये सब करने में….
सिंगर करण औजला मुंबई की सड़कों पर ऑटो राइड ले रहे थे तभी उनके ऑटो को पुलिस ने रोक लिया। करण को पता चला कि ड्राइवर पर फाइन है तो उन्होंने चुका दिया। ये देखकर एक और ऑटोवाला मदद मांगने आ गया।
करण औजला भारत में पी-पॉप कल्चर टूर कर रहे हैं। इस बीच उनके कॉन्सर्ट के किस्से और कुछ बिहाइंड द सीन दिलचस्प बातें सामने आ रही हैं। दिल्ली में टूर करने के बाद वह मुंबई पहुंचे। हां उन्होंने ऑटो रिक्शा पर सवारी की और कुछ ऐसा किया कि लोग तारीफ कर रहे हैं। दरअसल पुलिस ने एक ऑटो वाले को रोका क्योंकि उसका फाइन पेंडिंग था। करण ने अपनी टीम से कहकर उसका बकाया पैसा चुका दिया। यह जानकर एक और ड्राइवर ने करण से मदद मांगी तो सिंगर ने उनकी हेल्प भी कर दी। मजेदार बात है कि पहले ड्राइवर पहचान नहीं पाया था, जब पता चला कि वह करण औजला हैं तो उन्हें गले लगा लिया।
करण ने भरा 17 हजार फाइन
करण औजला का ये वीडियो उनके फोटोग्राफर तरण सोढ़ी ने शेयर किया है। इसमें दिख रहा है कि करण ऑटो से जा रहे थे तभी एक पुलिसवाला ऑटो रोक लेता है। वह ऑटो में बैठे रहते हैं, पुलिसवाला ड्राइवर से फाइन भरने को कहता है। करण को मामला पता चलता है तो वह अपनी टीम से कहते हैं कि ड्राइवर का 17000 का फाइन भर दें।
दूसरे ऑटोवाले ने मांगी मदद
ऑटो ड्राइवर खुश हो जाता है तब तक एक और ऑटोवाला आता है और करण से बोलता है कि वह उसका 4 या 5 हजार भी दे देंगे तो छूट जाएगा। इस पर करण अपनी टीम से कहकर उसका फाइन भी भरवा देते हैं। इस बीच कुछ लोग करण के साथ फोटो खिंचवाने लगते हैं। तब रिक्शेवाले को पता चलता है कि वह करण औजला हैं। वह तुरंत उनके गले लगता है।
कैमरे पर क्या बोले करण
करण कैमरे पर बोलते हैं, 'हमें रोक दिया गया क्योंकि ऑटो ड्राइवर का कुछ फाइन पेंडिंग था। हमने पुलिस से कहा कि फाइन दे देंगे। मुझे ये सब करने में मजा आता है।' फिर बोलते हैं, अचानक में शहर का फेवरिट हो गया। वह रिक्शेवाले को समझाते भी हैं कि अब और फाइन मत इकट्ठा करना, कोई और नहीं भरेगा।
लोगों ने की करण की तारीफ
इस वीडियो पर लोगों ने करण की तारीफ की है। एक ने लिखा है, इसीलिए मुझे ये बंदा बहुत पसंद है। एक ने लिखा है, सोने के दिल वाला बंदा। एक कमेंट है, रिस्पेक्ट करण औजला, इसी वजह से फेवरिट है। एक ने कमेंट किया है कि लोग टिकट नहीं खरीद पा रहे हैं और ये लोग ऐसे ही करण औजला से मिल लिए।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
