'मैं सीढ़ियों पर बैठकर रो रही थी', श्रीदेवी-बोनी कपूर की जुदाई गाने के दौरान टूट रहा था मोना का घर, सिंगर का शॉकिंग दावा
फैमिली ड्रामा 'जुदाई' राज कंवर द्वारा निर्देशित है। इसके प्रोड्यूसर बोनी कपूर थे। इसकी कहानी ही नहीं बल्कि इसके गाने भी सुपरहिट हुए थे। इस मूवी का एक गाना 'मुझे एक पल चैन ना आए' काफी हिट रहा। इसे जसपिंदर नरूला ने गाया था।
बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर स्टारर फिल्म 'जुदाई' साल 1997 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म उस दौर की शानदार फिल्मों में शामिल है। फैमिली ड्रामा 'जुदाई' राज कंवर द्वारा निर्देशित है। इसके प्रोड्यूसर बोनी कपूर थे। इसकी कहानी ही नहीं बल्कि इसके गाने भी सुपरहिट हुए थे। इस मूवी का एक गाना 'मुझे एक पल चैन ना आए' काफी हिट रहा। इसे जसपिंदर नरूला ने गाया था। एक तरफ जहां उन दिनों श्रीदेवी फिल्म के प्रोड्यूसर बोनी कपूर संग इश्क में थीं, वहीं मेकर की पहली पत्नी मोना शौरी कपूर रो रही थीं। सिंगर जसपिंदर ने अपने हालिया इंटरव्यू में उस दिनों को याद किया।
सिंगर ने सुनाया 'जुदाई' से जुड़ा किस्सा
सिंगर जसपिंदर नरूला ने हाल ही में बॉलीवुड ठिकाना को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने बताया, अपने हालिया इंटरव्यू में बताया कि बोनी कपूर की पत्नी मोना उनकी मोना शौरी कपूर से गहरी दोस्ती हो गई थी। ऐसे में मोना ने उनसे अपने उस दर्द का जिक्र किया था। जसपिंदर ने बताया, 'उन्होंने मुझे बताया कि यह गाना श्रीदेवी पर फिल्माया जा रहा है। उन्होंने फिल्म की स्थिति समझाई - कैसे वह पैसे लेकर अनिल कपूर की दोबारा शादी करवा देती है।'
कान की गंभीर समस्या होने के बावजूद रिकॉर्ड किया गाना
जसपिंदर ने यह भी बताया कि उस समय कान की गंभीर समस्या से जूझने के बावजूद उन्होंने यह गाना रिकॉर्ड किया था। हालांकि, सालों बाद, जब जसपिंदर नरूला, अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर की मां मोना शौरी कपूर के करीब आ गई, तो इस गाने का उनके लिए एक बहुत गहरा और इमोशनली अटैवमेंट हो गया। उनकी बातचीत में से एक को याद करते हुए, सिंगर ने बताया कि मोना ने एक बार उस मुश्किल दौर के बारे में खुलकर बात की थी जिससे वह उस समय गुजर रही थीं जब यह गाना रिकॉर्ड हो रही थीं।
सीढ़ियों पर बैठी रो रही थी मोना
जसपिंदर ने आगे कहा, "मैं मोना कपूर के बहुत करीब थी। बाद में, उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं गाना रिकॉर्ड कर रही थी, तब असल में क्या हो रहा था। किसी का घर बन रहा था, तो किसी का घर टूट रहा था। उन्होंने मुझसे कहा, 'तुम अंदर गा रही थी, और मैं बाहर रो रही थी; जब मुझे इस बारे में पता चला, तो मैं सुपर साउंड (स्टूडियो) की सीढ़ियों पर बैठी रो रही थी।' यह लगभग वही समय था जब उन्हें इस सब के बारे में पता चला था। यही बात उन्होंने मुझसे शेयर की थी।"
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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