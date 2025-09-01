प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचे रैपर बादशाह, देखें संत से मिली क्या सलाह

कई बॉलीवुड सिलेब्रिटीज के बाद सिंगर बादशाह भी प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचे। बादशाह ने महाराज से कुछ नहीं पूछा लेकिन उनके भाई ने अपने मन को परेशान करने वाले सवाल प्रेमानंदजी के सामने रखे।

वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज का सत्संग मनोरंजन इंडस्ट्री के लोगों को भी लुभा रहा है। शिल्पा शेट्ट के बाद सिंगर बादशाह भी उनके आश्रम पहुंचे। बादशाह के साथ उनके भाई थे। उन्होंने अपने मन का सवाल प्रेमानंदजी के सामने रखा। उन्होंने पूछा कि दुनिया में अगर सच की राह पर चलो तो अपने भी दूरी बना लेते हैं, ऐसे में क्या करें। इस पर प्रेमानंदजी ने उन्हें बहुत अच्छा जवाब दिया।

बादशाह के भाई का सवाल बादशाह के भाई ने प्रेमानंदजी से पूछा, 'इंसान दुनिया में किसलिए आया है। हम सब भाई पहले ये सोचते थे कि दुनिया में सब एक-दूसरे की मदद करने आए हैं? इस दुनिया में जितने लोगों को सत्य सुनने की इच्छा है लेकिन जब सत्य बोलते हो तो रिश्ते दूर हो जाते हैं, प्यार भी दूर हो जाता है। लेकिन सत्य की चाह उठनी ही चाहिए, पर सत्य बोलते ही सब हट जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने श्राप दे दिया हो- इंसान खत्म हो जाता है, ना कर्म कर पाता है, ना अपना काम।'