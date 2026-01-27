Hindustan Hindi News
अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखाना... अरिजीत सिंह ने किया प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट का ऐलान

अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखाना... अरिजीत सिंह ने किया प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट का ऐलान

संक्षेप:

Arijit Singh Announced Retirement: अपनी रुहानी आवाज से लोगों के दिलों को छू लेने वाले सिंगर अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग को अलविदा कह दिया है। 38 वर्षीय अरिजीत सिंह का यह फैसला सुनकर उनके करोड़ों फैंस शॉक्ड हैं।

Jan 27, 2026 09:30 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
'अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना', 'फिर मोहब्बत करने चला है तू' और 'खैरियत पूछो कभी तो' जैसे आइकॉनिक गाने गा चुके प्लेबैक गायक अरिजीत सिंह ने प्लैबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। अरिजीत की वो मीठी सुरीली आवाज अब आपको प्लैबैक गानों में सुनाई नहीं पडे़गी। अरिजीत सिंह ने अपने रिटायरमेंट की खबर एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने फैंस को दी। सिंगर ने अपनी पोस्ट में लिखा, "हैलो, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। इतने सालों तक मेरे गाने सुनकर मुझे इतना प्यार देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मुझे यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि अब से मैं प्लेबैक वोकलिस्ट के तौर पर कोई नया असाइनमेंट नहीं लूंगा।"

'मैं इस पेशे को अलविदा कह रहा हूं'

अरिजीत सिंह ने अपनी पोस्ट में लिखा, "मैं इस पेशे को अलविदा कह रहा हूं। यह एक शानदार सफर रहा।" अरिजीत सिंह की यह पोस्ट मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और कमेंट सेक्शन में ढेरों म्यूजिशियन्स और फैंस अपनी प्रतिक्रियाएं देते नजर आए। बिग बॉस सीजन 19 का हिस्सा रहे सिंगर अमाल मलिक ने कमेंट किया, “यह सुनकर मैं बहुत शॉक्ड हूं। यह फैसला मेरी समझ के परे है लेकिन मैं आपके फैसले के सम्मान करता हूं। बस यह जान लेना कि मैं हमेशा एक अरिजीत फैन था, हूं और रहूंगा।”

अमाल और बाकी सिंगर्स के कमेंट

अमाल मलिक ने आगे लिखा, "अगर यही सच्चाई है, तो इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारे बिना फिल्म संगीत कभी पहले जैसा नहीं रहेगा, मेरे भाई। सौभाग्यशाली हूं कि मैं तुम्हारे युग में पैदा हुआ।" वहीं म्यूजिशियन यशराज मुखाटे ने कमेंट किया, "मुझे लगता है अब हमें कुछ बेहतरीन इंडी संगीत सुनने को मिलेगा!" यशराज ने माना जा रहा है कि ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि अगर अरिजीत गाने गाएंगे नहीं तो वह संभव है कि म्यूजिक बनाने के तौर पर इंडस्ट्री में एक्टिव रहें। साथ ही उन्हें उनके फैंस कॉन्सर्ट में भी सुन सकेंगे।

अरिजीत सिंह का सफर और आइकॉनिक गाने

कमेंट सेक्शन में एक फैन ने लिखा- सच बोलो, किसी और ने तुम्हारे फोन से यह पोस्ट कर दिया है ना? एक शख्स ने लिखा- कभी नहीं सोचा था कि अच्छा चलता हूं वाला सॉन्ग अरिजीत के लिए भी फिट हो जाएगा। एक फैन ने लिखा- आज तो 1 अप्रैल भी नहीं है। इसी तरह के ढेरों कमेंट लोगों ने किए हैं। बता दें कि अरिजीत सिंह को रियलिटी टीवी शो फेम गुरुकुल से पहली बार फेम मिला था। इस शो में वह 6वें स्थान पर रहे थे। उनका पहला फिल्मी गाना 'मर्डर 2' (2011) का 'फिर मोहब्बत' था, जिसे उन्होंने 2009 में ही रिकॉर्ड कर लिया था। अरिजीत के आइकॉनिक गानों में 'तुम ही हो', 'चाहूं मैं या ना', 'तुझे कितना चाहने लगे हम', 'केसरिया', 'चन्ना मेरेया', 'फिर ले आया दिल', 'हवाएं' और 'खैरियत' शुमार हैं।

Arijit Singh

