रावण बुरा नहीं थोड़े शरारती थे, सीता को इज्जत दी...दशहरा पर सिमी का पोस्ट वायरल
सिमी ग्रेवाल ने दशहरा के मौके पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जो वायरल हो रहा है। सिमी ने रावण को शरारती बताया। इसके अलावा यह भी कहा कि आपने सीता को इज्जत दी।
दिग्गज एक्ट्रेस और टॉक शो होस्ट सिमि ग्रेवाल ने दशहरा के मौके पर अपने सोशल मीडिया पोस्ट से सबको चौंका दिया है। सिमि ने शुरुवार को एक पोस्ट शेयर कर रावण को बुरा नहीं बताया है। इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि आखिर तुमने किया ही क्या था। सिमी के इस स्टेटमेंट पर कुछ ने उन्हें खूब ट्रोल किया है।
रावण को बताया शरारती
सिमी ने लिखा, ‘डियर रावण...हर साल इस दिन हम बुराई पर अच्छाई की जीत को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन टेक्निकली आपके बिहेवियर को बुरे से थोड़ा शरारती बताना चाहिए। आखिर तुमने किया ही क्या था?’
सीता को इज्जत दी
सिमी ने आगे लिखा, ‘आपने एक महिला को किडनैप किया, लेकिन उसके बाद आपने उन्हें और इज्जत दी जो आज की दुनिया से ज्यादा थी। आपने उन्हें अच्छा खाना दिया, रहने के लिए जगह ली और महिला वाले सिक्योरिटी गार्ड्स भी दिए।’
संसद के सदस्यों से ज्यादा बताया शिक्षित
सिमी ने फिर रावण की एजुकेशन लेवल को भारतीय पॉलिटिशियन से कम्पेयर किया और लिखा, ‘और मुझे लगता है आप हमारे संसद के आधे सदस्यों से भी अधिक शिक्षित थे। यकीन मानो यार... आपको जलाने के लिए कोई कड़वाहट नहीं है... बस यही चलन है। दशहरा मुबारक।’
सिमि के बारे में बता दें कि वह 60 और 70 के दशक में काफी पॉपुलर थीं और दो बदन, मेरा नाम जोकर और कर्ज जैसी फिल्में कर चुकी हैं। वहीं फिर वह अपने शो को लेकर भी काफी फेमस थीं जहां उन्होंने कई एक्टर्स के इंटरव्यूज लिए थे।
