किसिंग सीन में बहकी एक्ट्रेस, कट बोलने के बाद भी सिद्धार्थ मल्होत्रा को करती रही Kiss
फेमस एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में बताया कि एक एक्ट्रेस इंटिमेट सीन्स के दौरान बहक गईं और कट बोलने के बाद भी सिद्धार्थ मल्होत्रा को किस करती रही थीं। वहीं, एक दूसरी फिल्म में टाइगर श्रॉफ और ये एक्ट्रेस दोनों ही कट बोलने के बाद एक दूसरे को किस करते रहे।
बॉलीवुड के तमाम एक्टर्स के बारे में आपने सुना होगा कि कैसे इंटिमेट सीन्स में कट बोलने के बाद भी एक्टर्स नहीं रुके और एक दूसरे को किस करते रहे। ऐसा ही एक दावा एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट सिमी चंदोक ने जैकलीन फर्नांडिस के बारे में किया। उन्होंने दो ऐसी घटनाएं बताईं जब कट बोलने के बाद भी जैकलीन सामने वाले एक्टर को किस करती रहीं।
कट बोलने के बाद भी सिद्धार्थ और जैकलीन करते रहे थे स्मूच
सिद्धार्थ कनन के पॉडकास्ट में एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट सिमी चंदोक से पूछा गया कि कई बार एक्टर्स को लेकर दावा किया जाता है कि वो इंटिमेट सीन्स में खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। क्या हिरोइनों के साथ भी ऐसा होता है? इस सवाल का जवाब देते हुए सिमी ने जैकलीन के बार में बात की। उन्होंने दावा किया कि फिल्म जेंटलमेन की शूटिंग के दौरान एक किसिंग सीन में डायरेक्टर के कट बोलने के बाद भी जैकलीन और सिद्धार्थ मल्होत्रा एक दूसरे को स्मूच करते रहे।
सिमी ने सुनाया फिल्म ए जेंटलमैन का किस्सा
सिमी ने कहा, “जैकलीन और सिद्धार्थ मल्होत्रा, वो लोग जेंटलमैन के लिए शूट कर रहे थे, उनकी एक फ्लॉप फिल्म आई थी। तो जैकलीन और सिद्धार्थ उनका किसिंग सीन खत्म भी हो गया। लाइट्स भी बंद हो गईं, कैमरा भी ऑफ हो गया, एक्शन भी बंद हो गया, कट भी बोल दिया और फिर भी वो लोग स्मूच करते रहे।”
जब इंटिमेट सीन में बहके टाइगर श्रॉफ और जैकलीन
सिमी ने आगे टाइगर श्रॉफ के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि टाइगर श्रॉफ की फिल्म फ्लाइंग जट्ट के वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उन्होंने कहा, जैकलीन ने फिल्म की थी टाइगर श्रॉफ के साथ, नाम था फ्लाइंग जट्ट। वहां पर भी किसिंग सीन था। टाइगर और जैकलीन दोनों बह गए। जैकलीन उनको किस करती गई, करती गई, करती गई…कट, कट, कट का कोई मतलब नहीं। जैकलीन जब एक हेलीकॉप्टर के लिए सुकेश को किस कर सकती है तो टाइगर और सिद्धार्थ तो बहुत हैंडसम हैं यार।"
दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर थीं फ्लॉप
बता दें, सिद्धार्थ मल्होत्रा और जैकलीन की फिल्म ए जेंटलमेन साल 2017 में रिलीज हुई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। ये एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी। इस फिल्म को राज और डीके ने डायरेक्ट किया था। ए फ्लाइंग जट्ट की बात करें तो ये फिल्म साल 2016 में रिलीज हुई थी। फ्लाइंग जट्ट भी एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसे रेमो डिसूजा ने डायरेक्ट किया था। ए फ्लाइंग जट्ट भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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