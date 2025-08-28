Sidharth Malhotra Says Kiara Advani Feeds Baby At 4 talked about his diaper duties as a new dad सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कहा- बेबी के आने के बाद पूरा शेड्यूल बदल गया है, अभी मैं…, Bollywood Hindi News - Hindustan
सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कहा- बेबी के आने के बाद पूरा शेड्यूल बदल गया है, अभी मैं…

The Great Indian Kapil Show: सिद्धार्थ मल्होत्रा ने नेटफ्लिक्स के शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ में खुलकर बताया कि बेबी के आने के बाद उनकी जिंदगी में क्या-क्या बदलाव आए हैं।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 07:08 PM
‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ के अपकमिंग एपिसोड में सिद्धार्थ मल्होत्रा, जाह्नवी कपूर, संजय कपूर, मनजोत सिंह और इनायत वर्मा नजर आएंगे। वे कपिल शर्मा के शो में अपनी फिल्म ‘परम सुंदरी’ को प्रमोट करेंगे। इस दौरान, कपिल शर्मा, सिद्धार्थ मल्होत्रा से उनकी बेटी और पत्नी कियारा आडवाणी के बारे में बात करेंगे।

‘अरे पूरा शेड्यूल चेंज हो गया’

आगामी एपिसोड में सिद्धार्थ मल्होत्रा, कपिल शर्मा को बताते नजर आएंगे कि बेबी के आने के बाद उनकी जिंदगी में क्या-क्या बदलाव आए हैं। न्यूज18 की रिपोर्ट के मुताबिक, सिद्धार्थ कहेंगे, “अरे पूरा शेड्यूल चेंज हो गया, अभी मैं वहीं से आ रहा हूं सुबह सुबह। चाहे वो खाने पीने का ध्यान हो, उनके स्लीपिंग पैटर्न हो, आज कल रोज लेट नाइट चल रहा है पर अलग किसम का! तीन चार बजे फीडिंग हो रहा।”

‘डायपर बदला है’

सिद्धार्थ आगे कहते हैं, “मैं तो अभी सपोर्टिंग एक्टर का रोल कर रहा हूं, जो सिर्फ वहां पे खड़े होकर देख रहा है।” जब अर्चना पूरन सिंह ने उनसे उनकी डायपर बदलने की ड्यूटी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, “डायपर बदला है और बिना डायपर का 'ऊप्स मोमेंट' वाला एक्सपीरियंस भी किया है अब तो।” सिद्धार्थ की ये बात सुनकर ऑडियंस हंस पड़ी।

जुलाई में कियारा ने दिया था बेटी को जन्म

बता दें कि बॉलीवुड की प्यारी जोड़ी सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और कियारा आडवाणी अब एक बच्ची के माता-पिता बन गए हैं। कपल ने 15 जुलाई, 2025 को मुंबई के रिलायंस अस्पताल में अपनी बेटी का स्वागत किया था। सिद्धार्थ और कियारा ने अभी तक अपनी बच्ची का नाम और उसके व्यक्तित्व के बारे में खुलासा नहीं किया है।

