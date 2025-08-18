वॉर 2 में कियारा अडवाणी का काम देखकर खुश हुए सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऋतिक को बताया शानदार

सिद्धार्थ ने फिल्म देखने के बाद लिखा, “क्या राइड थी! एक्शन, स्केल और स्टाइल सब कमाल। कियारा अडवाणी ऑन स्क्रीन ग्रेस और स्ट्रेंथ लेकर आईं। ऋतिक रोशन हमेशा की तरह शानदार। जूनियर एनटीआर स्क्रीन पर पावरहाउस।” सिद्धार्थ का ये पोस्ट फैंस के बीच वायरल हो गया। वहीं कियारा ने भी पति की तारीफ पर दिल वाला इमोजी बनाकर रिप्लाई किया। कपल के इस प्यार भरे एक्सचेंज पर सोशल मीडिया यूजर्स भी कमेंट कर रहे हैं।

फिल्म का असली टेस्ट

कियारा आडवाणी पहली बार यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा बनी हैं। फिल्म में उनका किरदार काव्या लूथरा स्टाइलिश और मजबूत बताया गया है। ऋतिक रोशन के साथ उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री भी चर्चा में है। फैन्स का कहना है कि कियारा का डेब्यू इस फ्रेंचाइजी को नया टच देता है। वहीं डायरेक्टर अयान मुखर्जी के डायरेक्शन को भी तारीफें मिल रही हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अब फिल्म का असली टेस्ट सोमवार के कलेक्शन से होगा, लेकिन स्टारपावर और चर्चा के दम पर वॉर 2 फिलहाल सुर्खियों में बनी हुई है।