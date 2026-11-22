सिद्धार्थ मल्होत्रा को अचानक नन्ही बच्ची ने KISS, साथ में थीं कियारा, एक्टर का रिएक्श इंरटनेट पर हो रहा वायरल
हाल ही में सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण 9' में एक साथ पहुंचे थे। इस दौरान दोनों ने अपने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को लेकर खुलकर बात की।
बॉलीवुड स्टार्स के अक्सर कई वीडियोज इंटरनेट पर वायरल होते हैं। कई वीडियोज ऐसे होते हैं, जिन्हें देखकर फैंस को उनके स्टार से और भी ज्यादा प्यार हो जाता है। ऐसे में अब एक्टर एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा का एक प्यारा सा वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। इस वीडियो में सिद्धार्थ का एक नन्हे फैन के साथ बॉन्ड देख हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। ये वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है। आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्या है इस वीडियो में?
नन्हीं फैन ने किया अचानक KISS
दरअसल, 20 नवंबर शुक्रवार को सिद्धार्थ अपनी पत्नी कियारा आडवाणी के साथ डिनर डेट पर पहुंचे थे। इस दौरान कपल के कई वीडियो और तस्वीरें इंटरनेट पर सामने आई हैं। लेकिन इसी दौरान के एक वीडियो ने हर किसी का ध्यान खींच लिया। सामने आए वीडियो में देख सकते हैं कि जब सिद्धार्थ अपनी कार में बैठ रहे थे, उस दौरान पापाराजी और फैंस ने उन्हें घेर लिया। ऐसे में जब सिद्धार्थ पैप्स से बात कर रहे थे, तभी एक बच्ची ने अचानक उनके गाल पर किस कर लिया। बच्ची की इस प्यारी हरकत पर सिद्धार्थ अपनी मुस्कान नहीं रोक पाए। इंटरनेट पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इसे जमकर पसंद किया और प्यार लुटाया।
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सिद्धार्थ कितने सिंपल इंसान हैं...
वहीं, वीडियो में आप देख सकते हैं कि कियारा आडवाणी कार के अंदर बैठी होती हैं। इसके बाद सिद्धार्थ अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। सिद्धार्थ के इस वीडियो पर जमकर कमेंट्स आ रहे हैं। हर कोई उनके इस प्यार भरे बर्ताव की तारीफ कर रहा है। एक यूजर ने इस वीडियो पर कमेंट कर लिखा, 'कितनी प्यारी बच्ची है, नन्ही फैन।' वहीं, कुछ ने सिद्धार्थ को सादगी भरा और जमीन से जुड़ा एक्टर कहते हुए लिखा, 'सिद्धार्थ कितने सिंपल इंसान हैं।'
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'कॉफी विद करण 9' में भी पहुंचे थे सिद्धार्थ-कियारा
बता दें कि हाल ही में सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण 9' में एक साथ पहुंचे थे। इस दौरान दोनों ने अपने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को लेकर खुलकर बात की। साथ ही कपल ने अपनी शादीशुदा जिंदगी, फिल्मों में इंटीमेट सीन और एक-दूसरे के साथ काम करने जैसे कई मुद्दों पर भी राय रखी थी।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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