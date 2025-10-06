sidharth malhotra janhvi kapoor param sundari OTT release date read सिद्धार्थ मल्होत्रा-जाह्नवी कपूर की ‘परम सुंदरी’ इस दिन OTT पर देगी दस्तक, जानिए कब और कहां देख सकते हैं फिल्म, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुड

सिद्धार्थ मल्होत्रा-जाह्नवी कपूर की ‘परम सुंदरी’ इस दिन OTT पर देगी दस्तक, जानिए कब और कहां देख सकते हैं फिल्म

सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर स्टारर फिल्म परम सुंदरी थिएटर के बाद अब OTT पर रिलीज के लिए तैयार है। जानिए कब और कहां ये फिल्म धमाका करने वाली है।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 05:36 PM
सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर स्टारर फिल्म परम सुंदरी को ऑडियंस से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सधी हुई कमाई के अलावा क्रिटिक्स से भी तारीफें बटोरी थीं। फिल्म दो अलग स्टेट की एक अलग लव स्टोरी है जिसे प्यार मिला। जिसे जाह्नवी और सिद्धार्थ की अब तक की बेस्ट फिल्म बताया गया। अब ये फिल्म OTT प्लेटफार्म पर दस्तक देने के लिए तैयार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक परम सुंदरी इसी महीने OTT रिलीज हो सकती है।

OTT रिलीज

रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धार्थ और जाह्नवी की फिल्म परम सुंदरी इस 24 अक्टूबर को अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज की जा सकती है। हालांकि, अभी फिल्म से जुड़ी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है दिवाली के बाद ये फिल्म OTT पर धमाका कर सकती है।

फिल्म की कहानी

परम सुंदरी की कहानी की बात करें तो ये एक अनोखी लव स्टोरी है। परम के किरदार में पंजाबी सिद्धार्थ यानी परम को केरल की सुंदरी से प्यार हो जाता है। सुंदरी एक होमस्टे चलाती है। इसी दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार होता है और पारिवारिक मुसीबतों के बाद इनकी शादी। फिल्म में कई शानदार गाने और मजेदार सपोर्टिंग कास्ट है। ये फिल्म आपको बोर नहीं होने देती और अब OTT पर आ रही है।

हिट रही जोड़ी
सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की साथ में ये पहली फिल्म थी। दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। खासकर इनपर फिल्माया सॉंग परदेसिया रिलीज के इतने समय बाद भी पसंद किया जा रहा है।

