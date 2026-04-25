7 महीने प्रेग्नेंट कियारा अडवानी को गले लगाना चाहता था अनजान शख्स, आकाश अंबानी के मैनेजर ने संभाली बात
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बॉडीगार्ड ने बताया कि एक सूट-बूट पहने शख्स ने कैसे 7 महीने प्रेग्नेंट कियारा अडवानी को गले लगने की कोशिश की थी। इस मामले में आकाश अंबानी के मैनेजर को बीच में आना पड़ा था।
सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा अडवानी के बॉडीगार्ड रहे जीशान कुरैशी ने एक्ट्रेस की प्रेग्नेंसी से जुड़ा एक अनोखा मामला शेयर किया है। जीशान ने बताया कि जब कियारा 7 महीने प्रेग्नेंट थीं तो उन्हें एक फैन ने हग करने की कोशिश की थी। ये मामला इतना बढ़ गया था कि आकाश अंबानी के मैनेजर को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। इसके आलावा जीशा ने कपल की जैसलमेर में हुई ग्रैंड शादी के बारे में भी बात की।
7 महीने प्रेग्नेंट कियारा को गले लगाना चाहता था ये शख्स
स्क्रीन के साथ बातचीत में जीशान ने बताया कि कियारा उस समय 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। वो एक ब्रांड शूट के लिए गई हुई थीं। जैसे ही कियारा अपनी वैनिटी वैन से बाहर आई तो एक शख्स ने उन्हें गले लगाने की कोशिश की। शख्स रिलायंस की कॉर्पोरेट टीम से जुड़ा हुआ था। बॉडीगार्ड जीशान ने बीच में दखल देकर शख्स को गले लगने से रोका। दोनों के बीच बहस हुई। ये बहस इतनी बिगड़ गई कि उन्हें आकाश अंबानी के मैनेजर को मामला सुलझाने के लिए बीच में आना पड़ा।
सिद्धार्थ ने रखा था बॉडीगार्ड
जीशान ने बताया कि उस शख्स ने अच्छा खासा सूट पहना हुआ था। उन्हें लगा कि वो सभ्य इंसान होंगे। लेकिन सेलेब्रिटी को देखने के बाद इतने प्रोफेशनल भी अपना आपा खो देते हैं। सिद्धार्थ ने खासतौर पर उन्हें उनकी प्रेग्नेसी के दौरान साथ रहने को कहा था।
शादी की तैयारी
जीशान ने आगे सिद्धार्थ और कियारा की शादी से जुड़ी बात बताई। उन्होंने कहा कि कपल ने फोन पर सब बुक करके शादी नहीं की थी। बल्कि उनकी टीम ने शादी के चार महीने पहले से ही जैसलमेर का दौरा करना शुरू कर दिया था। ड्रोन से नजर रखी गई थी। शादी वाले दिन मीडिया ने वेन्यू को चारो तरफ से घेर लिया था। लेकिन सिद्धार्थ ने खुद पूरी तैयारी की हुई थी। बाद में स्टार कपल ने अपनी शादी की जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट पर शेयर की। दोनों की शादी की तस्वीरों को खूब पसंद किया गया था।
बेटी का जन्म
बता दें, सिद्धार्थ और कियारा ने फिल्म शेरशाह में साथ काम किया था। ऐसा कहा जाता है कि इसी दौरान दोनों के बीच लव स्टोरी शुरू हुई। और कई उतार चढ़ाव के बाद दोनों ने साल 2023 में शादी कर ली। इस शादी में फिल्म इंडस्ट्री से शाहिद कपूर, करण जौहर सामने कई मेहमान पहुंचे थे। शादी के दो साल बाद स्टार कपल एक बेटी के पेरेंट्स बने। सिद्धार्थ और कियारा ने बेटी का नाम सरायाह मल्होत्रा रखा। बेटी के जन्म के बाद से कियारा ब्रेक पर थीं। लेकिन हाल में उन्हें काम पर वापस लौटते देखा गया है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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