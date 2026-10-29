'रामायण' में रणबीर या यश नहीं, इसे देखने के लिए एक्साइटेड हैं, सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा, कहा- 'वे मेरे छोटे भाई जैसा
दर्शक ही नहीं, बल्कि 'रामायण' को देखने के लिए निर्देशक सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा भी बहुत उत्साहित हैं। लेकिन सिद्धार्थ फिल्म में रणबीर कपूर को देखने के लिए नहीं बल्कि किसी और एक्टर को देखने के लिए एक्साइटेड हैं।
नितेश तिवारी की आने वाली फिल्म 'रामायण' को लेकर इस वक्त हर तरफ बज बना हुआ है। हर किस को रणबीर कपूर, साई पल्लवी स्टारर 'रामायण' के रिलीज का बेसब्री से इंतजार है। फिल्म के रिलीज के पहले लगातार इससे जुड़ी अपडेट सामने आ रही हैं। फिल्म की पूरी टीम इस वक्त 'रामायण' के प्रमोशन में जुटी है। वहीं, आज यानी करवाचौथ के मौके पर 'जुड़ी जोड़ी' गाना रिलीज किया गया है। दर्शक ही नहीं, बल्कि 'रामायण' को देखने के लिए निर्देशक सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा भी बहुत उत्साहित हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सिद्धार्थ इस फिल्म में रणबीर कपूर को देखने के लिए नहीं बल्कि किसी और एक्टर को देखने के लिए एक्साइटेड हैं। आइए जानते हैं कौन हैं वो?
'मैं इसे देखने के लिए बहुत बेताब हूं'
निर्देशक सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा 'रामायण' में भगवान श्री राम के किरदार में रणबीर कपूर या माता सीता के रोल में साई पल्लवी को देखने के लिए नहीं बल्कि लक्ष्मण का रोल निभाने वाले रवि दुबे को देखने के लिए एक्साइटेड हैं। सिद्धार्थ ने FPJ को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने बताया, 'मैं इसे देखने के लिए बहुत बेताब हूं। मुझे रवि दुबे का लुक पसंद है, लेकिन इसमें उनका काम मुझे बहुत पसंद है। रवि को मैंने ही लॉन्च किया था, वे मेरे छोटे भाई जैसे हैं। फिल्म में वे लक्ष्मण का रोल निभा रहे हैं और मैं उन्हें सपोर्ट कर रहा हूं।'
'मैं रणबीर से पहले रवि के लिए यह फिल्म देखने जा रहा हूं'
सिद्धार्थ ने आगे कहा, 'मैं सच कहूं तो रणबीर से पहले रवि के लिए यह फिल्म देखने जा रहा हूं, क्योंकि रवि मेरे छोटे भाई जैसे हैं और एक इंसान के तौर पर मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूं। इसलिए, 'रामायण' देखने की मेरी वजह बेशक 'रामायण' तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी वजह रवि दुबे हैं।' सिद्धार्थ, जिनके दादा प्रेम नाथ राज कपूर के साढ़ू थे, उन्होंने कपूर परिवार के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए कहा, 'मैं उन्हें कजिन के तौर पर जानता हूं। हम एक परिवार हैं, लेकिन हमारे बीच वैसा जुड़ाव या संबंध नहीं है, जैसा उनके माता-पिता के साथ था।'
'रणबीर कपूर के साथ काम करना एक सपना है'
सिद्धार्थ ने आगे कहा, 'रणबीर कपूर के साथ काम करना एक सपना है। वह देश के सबसे बेहतरीन अभिनेता हैं, लेकिन उनके पास चुनने के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं; तो वह मुझे क्यों चुनेंगे, जब तक कि मैं उन्हें कुछ ऐसा न दूं जो उन बेहतरीन विकल्पों से भी बेहतर हो? वह मुझे क्यों चुनेंगे? इसलिए, रणबीर कपूर के साथ काम करने का मौका पाने के लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। उन्हें पाना आसान नहीं है। और आलिया भट्ट को भी नहीं।'
फिल्म 'रामायण' के बारे में
इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में, साई पल्लवी सीता के रूप में, यश रावण के रूप में, सनी देओल हनुमान के रूप में और रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में नजर आएंगे। दो भागों में बनी यह महागाथा हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज होगी, साथ ही इसे IMAX में भी रिलीज करने की योजना है। 'रामायण' का पहला भाग 5 नवंबर 2026 को दुनिया भर में रिलीज होगा, जबकि दूसरा भाग दिवाली 2027 के दौरान आएगा।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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