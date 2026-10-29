'रामायण' में रणबीर या यश नहीं, इसे देखने के लिए एक्साइटेड हैं, सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा, कहा- 'वे मेरे छोटे भाई जैसा

दर्शक ही नहीं, बल्कि 'रामायण' को देखने के लिए निर्देशक सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा ​​भी बहुत उत्साहित हैं। लेकिन सिद्धार्थ फिल्म में रणबीर कपूर को देखने के लिए नहीं बल्कि किसी और एक्टर को देखने के लिए एक्साइटेड हैं।

नितेश तिवारी की आने वाली फिल्म 'रामायण' को लेकर इस वक्त हर तरफ बज बना हुआ है। हर किस को रणबीर कपूर, साई पल्लवी स्टारर 'रामायण' के रिलीज का बेसब्री से इंतजार है। फिल्म के रिलीज के पहले लगातार इससे जुड़ी अपडेट सामने आ रही हैं। फिल्म की पूरी टीम इस वक्त 'रामायण' के प्रमोशन में जुटी है। वहीं, आज यानी करवाचौथ के मौके पर 'जुड़ी जोड़ी' गाना रिलीज किया गया है। दर्शक ही नहीं, बल्कि 'रामायण' को देखने के लिए निर्देशक सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा ​​भी बहुत उत्साहित हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सिद्धार्थ इस फिल्म में रणबीर कपूर को देखने के लिए नहीं बल्कि किसी और एक्टर को देखने के लिए एक्साइटेड हैं। आइए जानते हैं कौन हैं वो?

'मैं इसे देखने के लिए बहुत बेताब हूं' निर्देशक सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा ​​'रामायण' में भगवान श्री राम के किरदार में रणबीर कपूर या माता सीता के रोल में साई पल्लवी को देखने के लिए नहीं बल्कि लक्ष्मण का रोल निभाने वाले रवि दुबे को देखने के लिए एक्साइटेड हैं। सिद्धार्थ ने FPJ को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने बताया, 'मैं इसे देखने के लिए बहुत बेताब हूं। मुझे रवि दुबे का लुक पसंद है, लेकिन इसमें उनका काम मुझे बहुत पसंद है। रवि को मैंने ही लॉन्च किया था, वे मेरे छोटे भाई जैसे हैं। फिल्म में वे लक्ष्मण का रोल निभा रहे हैं और मैं उन्हें सपोर्ट कर रहा हूं।'

'मैं रणबीर से पहले रवि के लिए यह फिल्म देखने जा रहा हूं' सिद्धार्थ ने आगे कहा, 'मैं सच कहूं तो रणबीर से पहले रवि के लिए यह फिल्म देखने जा रहा हूं, क्योंकि रवि मेरे छोटे भाई जैसे हैं और एक इंसान के तौर पर मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूं। इसलिए, 'रामायण' देखने की मेरी वजह बेशक 'रामायण' तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी वजह रवि दुबे हैं।' सिद्धार्थ, जिनके दादा प्रेम नाथ राज कपूर के साढ़ू थे, उन्होंने कपूर परिवार के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए कहा, 'मैं उन्हें कजिन के तौर पर जानता हूं। हम एक परिवार हैं, लेकिन हमारे बीच वैसा जुड़ाव या संबंध नहीं है, जैसा उनके माता-पिता के साथ था।'

'रणबीर कपूर के साथ काम करना एक सपना है' सिद्धार्थ ने आगे कहा, 'रणबीर कपूर के साथ काम करना एक सपना है। वह देश के सबसे बेहतरीन अभिनेता हैं, लेकिन उनके पास चुनने के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं; तो वह मुझे क्यों चुनेंगे, जब तक कि मैं उन्हें कुछ ऐसा न दूं जो उन बेहतरीन विकल्पों से भी बेहतर हो? वह मुझे क्यों चुनेंगे? इसलिए, रणबीर कपूर के साथ काम करने का मौका पाने के लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। उन्हें पाना आसान नहीं है। और आलिया भट्ट को भी नहीं।'