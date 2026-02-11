Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडSiddharth Anand On Box Office Pressure For Shah Rukh Khan King
शाहरुख खान की किंग को लेकर क्या डायरेक्टर को है प्रेशर? सिद्धार्थ बोले- जब मेगास्टार संग...

शाहरुख खान की किंग को लेकर क्या डायरेक्टर को है प्रेशर? सिद्धार्थ बोले- जब मेगास्टार संग...

संक्षेप:

सिद्धार्थ आनंद फिल्म किंग लेकर आ रहे हैं शाहरुख खान के साथ। यह दोनों की साथ में दूसरी फिल्म है। इससे पहले दोनों पठावन में काम कर चुके हैं जो ब्लॉकबस्टर थी।

Feb 11, 2026 09:47 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

शाहरुख खान की फिल्म किंग आने वाली है। इस फिल्म की जबसे अनाउंसमेंट हुई है तबसे इसको लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं। फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म इसी साल दिसंबर में थिएटर्स पर रिलीज होने वाली है, लेकिन इससे पहले सिद्धार्थ आनंद ने कुछ इंट्रेस्टिंग बात बताी है। उन्होंने बताया कि क्या उन्हें शाहरुख की किंग को लेकर कोई प्रेशर है या नहीं।

क्या बोले सिद्धार्थ

सिद्धार्थ जिन्होंने वॉर, फाइटर और पठान जैसी फिल्म बनाई हैं उन्होंने वैरायटी इंडिया से बात करते हुए कहा, ‘मैं यह नहीं कहूंगा कि कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि काफी उम्मीदें हैं और यह तब होता है जब आप शाहरुख खान जैसे मेगास्टार के साथ काम कर रहे हो। मैं इसलिए एक्सपेक्टेशन्स से जागरुक हूं। लेकिन अगर मैं उसे ज्यादा हावी होने दूंगा तो गलती होगी। मैं फिल्ममेकिंग में गलत हो जाऊंगा क्योंकि अगर इसका कोई फॉर्मूला होता तो सब ब्लॉकबस्टर ही बनाते।’

इस टेस्ट को दोबारा पास करेंगे

सिद्धार्थ ने आगे कहा कि उन्होंने पठान को इसी उम्मीद के साथ नहीं बनाया था कि इससे क्या नंबर्स होंगे। सिद्धार्थ का कहना है कि अगर आप सक्सेस फॉर्मूला फॉलो करने लगोगे तो फिर आप दूसरा गेसिंग शुरू कर देते हो कि ऑडियंस क्या पसंद करेगी? उन्होंने कहा कि वह किंग पर काफी मेहनत कर रहे हैं। वह बोले, हमें इस टेस्ट को दोबारा पास करना है ऑडियंस के साथ। हम इसी इन्टेशन के साथ काम कर रहे हैं। हमें उम्मीदों के बारे में पता है, लेकिन हम इसे प्रेशर लेकर खराब नहीं करेंगे।

ये भी पढ़ें:शाहरुख खान की किंग कब देगी दस्तक? धमाकेदार वीडियो के साथ हुआ रिलीज डेट का ऐलान

पठान थी ब्लॉकबस्टर

बता दें कि शाहरुख और सिद्धार्थ की फिल्म पठान ब्लॉकबस्टर थी। पठान ने भारत में 543.09 करोड़ और वर्ल्डवाइड 1055 करोड़ कमाए थे।

किंग स्टार कास्ट

फिल्म किंग की बात करें तो इसमें शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और बेटी सुहाना खान भी होंगी। इनके अलावा अभिषेक बच्चन भी फिल्म का अहम हिस्सा हैं। फिल्म 24 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी।

ये भी पढ़ें:सुहाना खान ने बताया मुश्किल में फंसती हैं तो कैसे गाइड करते हैं पिता शाहरुख

शाहरुख-दीपिका की साथ में फिल्में

शाहरुख और सुहाना की साथ में यह पहली फिल्म है। वहीं थिएटर पर रिलीज होने वाली सुहाना की यह पहली फिल्म होगी। इससे पहले वह जोया अख्तर की द आर्चीज में नजर आई थीं। हालांकि यह नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई थी।

ये भी पढ़ें:मैं हूं ना 2 के लिए शाहरुख ने फिर मिलाया फराह संग हाथ, डबल होगा धमाका क्योंकि…

वहीं दीपिका के साथ शाहरुख की यह छठी फिल्म है। इससे पहले दोनों ओम शांति ओम, हैप्पी न्यू ईयर, चेन्नई एक्सप्रेस, पठान और जवान में साथ काम कर चुके हैं। सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही हैं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

परिचय


सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


करियर

सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


एजुकेशन

सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन

सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।


खासियत

बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें

और पढ़ें
Shah Rukh Khan King

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;