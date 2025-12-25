शुभांगी अत्रे का आया पहला रिएक्शन, बताया ‘भाभी जी घर पर है’ छोड़ने का असली कारण

संक्षेप: Bhabi Ji Ghar Par Hai: ‘भाभी जी घर पर है’ में अंगूरी भाभी का किरदार निभाकर फेमस हुईं टीवी एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे ने शो छोड़ने का असली कारण बताया है। पढ़िए उन्होंने क्या कहा।

शुभांगी अत्रे ने हिट टीवी शो ‘भाभी जी घर पर हैं’ में 10 साल तक अंगूरी भाभी का रोल निभाया और फिर सीजन 1 के खत्म होने के बाद शो छोड़ दिया। वहीं अब उन्होंने इसका कारण बताया है। उन्होंने हाल ही में दिए इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने ये फैसला 1.5 साल पहले ही ले लिया था, हालांकि कदम नहीं उठा पा रही थीं। एक्ट्रेस ने और क्या शेयर किया, यह जानने के लिए पूरी खबर पढ़ें।

क्या बोलीं शुभांगी अत्रे? विकी लालवानी को दिए इंटरव्यू में शुभांगी अत्रे ने कहा, “शो करते वक्त मैं हमेशा एक ही बात सोचती थी, ‘ठीक है, अब आगे क्या?’ लेकिन कभी कोई कदम नहीं उठाया। जब मेरी बेटी आशी, जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और मेरी सबसे बड़ी आलोचक भी है, उसने कहा- ‘मम्मा, अब आपको कुछ और करना चाहिए जैसे कॉप या कुछ ऐसा? कुछ अलग करो’ तब मुझे फील हुआ कि अब समय आ गया है।”

‘ग्रो नहीं कर रही थी’ उन्होंने बताया कि उनकी बेटी की बातों ने ही उन्हें फैसला लेने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा कि वह ‘भाभी जी घर पर हैं’ में काम करते हुए ग्रो नहीं कर पा रही थीं। वह बोलीं, “मैं एक एक्टर के तौर पर ग्रो नहीं कर रही थी, मैं कमा रही थी, मुझे प्यार मिल रहा था, लेकिन मेरे अंदर जो एक आर्टिस्ट वाली भूख है, कलाकार के अंदर जो एक चीज रहती है कि मुझे और कुछ करना है वो शांत नहीं हो रही थी।”