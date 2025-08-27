shruti haasn told kamal haasan learnt bangla because he was in love with bangali actress Aparna sen that time श्रुति हासन ने खोला पिता का सीक्रेट, बोलीं- उन्हें एक्ट्रेस अपर्णा सेन से प्यार हो गया था, हे राम मूवी में…, Bollywood Hindi News - Hindustan
कमल हासन कई भाषाओं के जानकार हैं इनमें से बांग्ला भी एक लैंग्वेज है। उनकी बेटी ने श्रुति ने अपने पिता के बांग्ला प्रेम से जुड़ा मजेदार राज खोला। यह भाषा उन्होंने एक एक्ट्रेस के प्यार में सीखी थी।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 09:47 AM
कमल हासन को तमिल, मलयालम, कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश और बंगाली भाषाएं आती हैं। उनकी बेटी श्रुति हासन ने कमल हासन के बंगाली भाषा सीखने से जुड़ा इंट्रेस्टिंग किस्सा बताया। श्रुति ने कुली फिल्म के प्रमोशन के लिए सत्यराज के साथ थीं। श्रुति ने बताया कि कमल हासन ने बांग्ला एक्ट्रेस अपर्णा सेन के प्यार में सीखी थी।

एक्ट्रेस के प्यार में सीखी भाषा

श्रुति हासन रजनीकांत के साथ कुली फिल्म में एक्टिंग की है। यूट्यूब पर वीडियो कुली कैंडिड टाइटल से है। इसमें सत्यराज और श्रुति हासन बातें करते दिख रहे हैं। सत्यराज श्रुति की तारीफ करते हैं कि अपने पिता की तरह उन्हें कई सारी भाषाएं आती हैं। वह बोलते हैं कि कमल ने एक बंगाली फिल्म की थी और उसके लिए बांग्ला भी सीखी थी। इस पर श्रुति ने बताया कि उनके पिता को बंगाली एक्ट्रेस अपर्णा सेन से प्यार हो गया था। उन्होंने बांग्ला इसी वजह से सीखी थी न कि फिल्म के लिए।

खोला हे राम फिल्म का सीक्रेट

श्रुति बताती हैं, 'जानते हैं उन्होंने बांग्ला क्यों सीखी? क्योंकि उस वक्त उन्हें अपर्णा सेन से प्यार हो गया था तो उन्हें इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने बांग्ला सीखी है। उन्होंने फिल्मों के लिए नहीं सीखी।' श्रुति ने बताया कि हे राम फिल्म जिसे कमल हासन ने डायरेक्ट किया था, उसमें रानी मुखर्जी का नाम भी अपर्णा था। उनका नाम अपर्णा सेन के नाम पर ही रखा था।

कुली की कमाई

रजनीकांत की फिल्म कुली 14 अगस्त को रिलीज हुई थी। मूवी में श्रुति ने प्रीति राजशेखर का रोल निभाया है। मूवी ने 13 दिनों में भारत में नेट 263.85 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। मूवी में आमिर खान का कैमियो है।

