श्रुति हासन ने साउथ स्टार्स को बताया बॉलीवुड एक्टर्स से ज्यादा विनम्र, बोलीं-वो चमकीले कपड़े नहीं पहनते

श्रुति हासन ने हाल में बताया कि साउथ स्टार बॉलीवुड एक्टर्स से ज्यादा विनम्र होते हैं। बहुत पैसा होने के बाद भी वो चमकीले कपड़े नहीं पहने, पुरानी ही गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 09:08 AM
श्रुति हासन साउथ सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेस और सिंगर हैं। वो सुपरस्टार कमल हासन की बेटी हैं और तमिल, तेलुगु के साथ-साथ हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। ‘लक’, ‘रामैया वस्तावैया’, ‘वेलकम बैक', ‘गब्बर इ़ज बैक’ जैसी फिल्मों से उन्होंने बॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनाई। एक्टिंग के साथ-साथ श्रुति एक ट्रेंडेड म्यूजिशियन भी हैं। खास बात ये है कि श्रुति को दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री से खूब प्यार मिला है। अब एक्ट्रेस ने खुलकर दोनों इंडस्ट्री में काम करने के अपने अनुभव के बारे में बात की है। श्रुति ने साउथ स्टार्स को बॉलीवुड एक्टर्स से ज्यादा विनम्र बताया।

साउथ एक्टर्स ज्यादा विनम्र

द हॉलीवुड रिपोर्टर के साथ बातचीत में श्रुति ने कहा, “साउथ के स्टार्स बॉलीवुड के मुकाबले ज्यादा विनम्र होते हैं। वहां आर्टिस्ट्स के मन में ये डर रहता है कि कहीं ‘सरस्वती का हाथ सर से उठ ना जाए’।” उन्होंने आगे कहा, “मेरा मतलब है, मेरे घर में धार्मिकता या ऐसी किसी भी चीज के बारे में बात करना मुश्किल है क्योंकि मेरे पिता ऐसी किसी भी चीज में विश्वास नहीं करते। लेकिन जब मैंने काम करना शुरू किया, तो मैंने उन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दिया, जैसे सुबह नारियल रखना या कोने में किसी देवता की तस्वीर रखना।"

साउथ स्टार्स हैं ज्यादा जागरूक

साउथ सेट्स पर डिसिप्लिन और सादगी की बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा, “सेट पर क्या करना है और क्या नहीं, इसे लेकर नियम थे। उनका स्टाफ हमेशा इस बात को लेकर बहुत सचेत रहते थे कि उन्हें खुद को कैसे प्रेजेंट करना है। मैंने पाया कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के दौरान की तुलना में साउथ में जागरूकता का स्तर ज्यादा है। मुझे लगता है कि यह सिर्फ साउथ इंडियन का चलन है। आप जानते हैं, बहुत से लोग जिनके पास बहुत पैसा है, वो ज्यादा भड़कीले कपड़े नहीं पहनते। उनके पास कई सालों तक वह पुरानी एम्बेसडर कार रहेगी।”

काम से बनाई पहचान

श्रुति ने आगे बताया कि उनका काम ही उन्हें ऐसा बनाता है। उन्होंने कहा कि वो बस अपनी कला को दूसरों तक पहुंचाते हैं। उनके हिसाब से एक अच्छी फिल्म, अच्छी स्क्रिप्ट या एक अच्छा गाना विनम्र होने का माध्यम है।

