यशोदा मैया बन कभी दर्शकों के दिलों पर राज करती थीं ये एक्ट्रेस, आज एक्टिंग छोड़ ऐसे कमा रही हैं करोड़ों
श्री कृष्ण शो में कंवल शेट्टी ने यशोदा का किरदार निभाया था। हालांकि कुछ समय बाद दामिनी ने एक्टिंग की दुनिया को अलविदा कह दिया था। अब जानें दामिनी क्या कर रही हैं।
कई एक्टर्स होते हैं जो अपने करियर के शुरुआत में या जब वो यंग होते हैं तो रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं। अब हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जिसने 17 साल की उम्र में मां का किरदार निभाया था और किरदार कोई आम नहीं बल्कि यशोदा मैया का था। जी हां 17 साल की उम्र में यशोदा मैया बनकर उन्होंने सबका दिल जीत लिया था। लेकिन अब वह एक्टिंग से दूर रहकर भी करोड़ों की कमाई कर रही हैं।
कौन बनी थीं यशोदा
जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं वो हैं दामिनी कंवल शेट्टी। दामिनी ने रामानंद सागर के पॉपुलर शो श्री कृष्णा में मैया यशोदा का किरदार निभाया था। दामिनी की मासूम मुस्कान और उनकी दमदार एक्टिंग के सब दीवाने हो गए थे। यह शो 1993 में दूरदर्शन पर आया था।
श्री कृष्ण शो से की थी करियर की शुरुआत
श्री कृष्ण शो से टीवी में अपने करियर की शुरुआत करने के बाद वह परंपरा शो में नजर आई थीं। इसके बाद उन्होंने अलिफ लैला में भी काम किया था। इस शो में भी उन्हें काफी पसंद किया गया था। फिर वह वो हुए ना हमारे और क्राइम पेट्रोल शो में भी नजर आई थीं। दामिनी ने इंग्लिश फिल्म डाउन रिवेंज में भी काम किया था।
राइइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी हैं दामिनी
एक्टिंग में नाम कमाने के बाद दामिनी ने फिर एक्टिंग से दूरी बना ली थी। वैसे एक्टिंग के अलावा दामिनी ने बतौर राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी काम किया है।
बतौर राइटर इन शोज में किया काम
उन्होंने हिंदी शोज जैसे कैसा ये प्यार है, छोटी बहू, रंग बदलती ओढ़नी, मर्यादा लेकिन कब तक, क्या हुआ तेरा वादा, एक मुट्ठी आसमान, जिंदगी एक महक में बतौर राइटर काम किया है।
पंजाबी, मराठी और कन्नड़ शो भी किए प्रोड्यूस
वह कई हिंदी शोज के अलावा कन्नड़, मराठी और पंजाबी शोज को प्रोड्यूस कर रही हैं। वहीं बतौर डायरेक्टर उनकी एक हिंदी फिल्म है जिसका नाम च्वाइस है। ये फिल्म 2021 में आई थी।
अब क्या कर रही हैं दामिनी
दामिनी फिलहाल बतौर प्रोड्यूसर अपने पति राज शेट्टी संग मिलकर एटरनल फ्लेम प्रोडक्शनके बैनर तले कन्नड़ फिल्मों को प्रोड्यूस कर रही हैं। दोनों की एक बेटी है और दामिनी जब भी काम से फ्री होती हैं वह परिवार के साथ टाइम स्पेंड करती हैं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें