'इस जीनियस के दिमाग से अब...' अरिजीत सिंह के रिटायरमेंट पर श्रेया घोषाल ने कही दिल की बात

संक्षेप: श्रेया घोषाल ने अरिजीत के प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। श्रेया ने एक पोस्ट शेयर कर अपने दिल की बात कही है। उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

बॉलीवुड के दिग्गज सिंगर अरिजीत सिंह के फैंस इस वक्त काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। अरिजीत ने पोस्ट शेयर कर अपने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट की खबर शेयर की, जिसने हर तरफ हलचल मचा दी है। इस खबर ने फैंस को ही नहीं स्टार्स को भी तगड़ा झटका दिया है। यही नहीं, हर कोई इस पर रिएक्ट कर उनके इस फैसले से ना खुश नजर आ रहा है। इन सब के बीच श्रेया घोषाल ने अरिजीत के प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। श्रेया ने एक पोस्ट शेयर कर अपने दिल की बात कही है। उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो चलिए जानते हैं श्रेया घोषाल ने सिंगर के रिटायरमेंट को लेकर क्या कहा?

श्रेया घोषाल ने कही ये बात जानी मानी सिंगर श्रेया घोषाल ने एक अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट पर रिएक्शन देते हुए X पर एक पोस्ट शेयर किया है। उनका ये पोस्ट खूब वायरल हो रही है। श्रेया घोषाल ने लिखा कि 'ये अरिजीत सिंह के एक नए दौर की शुरुआत है और मुझे सच में बहुत उत्सुकता है कि इस जीनियस के दिमाग से अब क्या-क्या शानदार चीजें निकलती हैं, मैं सुनना और महसूस करना चाहती हूं। मैं इसे कभी 'एक दौर का अंत' नहीं कह सकती। इतने बड़े कलाकार को पारंपरिक तरीकों से परिभाषित नहीं किया जा सकता या किसी फार्मूले में नहीं बांधा जा सकता। अब समय है और ऊंचाइयों को छूने का, अरिजीत।' श्रेया घोषाल की इस पोस्ट पर लोग खूब कमेंट्स कर रहे हैं।