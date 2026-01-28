'इस जीनियस के दिमाग से अब...' अरिजीत सिंह के रिटायरमेंट पर श्रेया घोषाल ने कही दिल की बात

Hindustan Hindi News
श्रेया घोषाल ने अरिजीत के प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। श्रेया ने एक पोस्ट शेयर कर अपने दिल की बात कही है। उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।  

Jan 28, 2026 03:21 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड के दिग्गज सिंगर अरिजीत सिंह के फैंस इस वक्त काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। अरिजीत ने पोस्ट शेयर कर अपने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट की खबर शेयर की, जिसने हर तरफ हलचल मचा दी है। इस खबर ने फैंस को ही नहीं स्टार्स को भी तगड़ा झटका दिया है। यही नहीं, हर कोई इस पर रिएक्ट कर उनके इस फैसले से ना खुश नजर आ रहा है। इन सब के बीच श्रेया घोषाल ने अरिजीत के प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। श्रेया ने एक पोस्ट शेयर कर अपने दिल की बात कही है। उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो चलिए जानते हैं श्रेया घोषाल ने सिंगर के रिटायरमेंट को लेकर क्या कहा?

श्रेया घोषाल ने कही ये बात

जानी मानी सिंगर श्रेया घोषाल ने एक अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट पर रिएक्शन देते हुए X पर एक पोस्ट शेयर किया है। उनका ये पोस्ट खूब वायरल हो रही है। श्रेया घोषाल ने लिखा कि 'ये अरिजीत सिंह के एक नए दौर की शुरुआत है और मुझे सच में बहुत उत्सुकता है कि इस जीनियस के दिमाग से अब क्या-क्या शानदार चीजें निकलती हैं, मैं सुनना और महसूस करना चाहती हूं। मैं इसे कभी 'एक दौर का अंत' नहीं कह सकती। इतने बड़े कलाकार को पारंपरिक तरीकों से परिभाषित नहीं किया जा सकता या किसी फार्मूले में नहीं बांधा जा सकता। अब समय है और ऊंचाइयों को छूने का, अरिजीत।' श्रेया घोषाल की इस पोस्ट पर लोग खूब कमेंट्स कर रहे हैं।

अरिजीत का पोस्ट

बता दें कि अरिजीत सिंह ने इंस्टाग्राम पर अपने पोस्ट में लिखा, 'हेलो, सभी को नए साल की शुभकामनाएं। मैं आप सभी को इतने सालों तक श्रोता के तौर पर इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब मैं प्लेबैक सिंगर के तौर पर कोई नया असाइनमेंट नहीं लूंगा। मैं इसे खत्म कर रहा हूं। यह एक शानदार सफर था।' अरिजीत के इस पोस्ट ने उनके फैंस का दिल बुरी तरह से तोड़कर रख दिया है।

डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
