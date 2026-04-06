श्रेया घोषाल ने ₹29.70 करोड़ में खरीदा यह आलीशान घर, जानिए मुंबई के इस अपार्टमेंट में क्या है खास?
Shreya Ghoshal: लीजेंडरी सिंगर श्रेया घोषाल ने मुंबई में एक आलीशान घर खरीदा है, इस घर की कीमत होश उड़ाने वाली है। लेकिन साथ ही जब आपको इसकी खूबियों का पता चलेगा तो आप हैरान रह जाएंगे।
मशहूर प्लेबैक सिंगर श्रेया घोषाल ने मुंबई के वर्ली में एक आलीशान अपार्टमेंट खरीदा है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट के मुताबिक श्रेया ने यह घर अपने माता-पिता शर्मिष्ठा घोषाल और विश्वजीत घोषाल के साथ मिलकर खरीदा है। इस लग्जरी फ्लैट की कीमत ₹29.70 करोड़ है। वर्ली के गोदरेज ट्रायलॉजी प्रोजेक्ट में स्थित यह अपार्टमेंट 2,430 वर्ग फुट के कारपेट एरिया में बना है, जबकि इसका कुल एरिया 2,750 वर्ग फुट है। इस डील के लिए श्रेया ने 1 अप्रैल 2026 को ₹1.78 करोड़ की स्टैंप ड्यूटी और ₹30,000 का रजिस्ट्रेशन चार्ज दिया है। घर के साथ उन्हें 3 कार पार्किंग स्पेस भी मिले हैं।
मुंबई में वर्ली बना सेलेब्रिटीज की नई पसंद
साउथ मुंबई, लोअर परेल और बांद्रा के बाद अब वर्ली बड़े सितारों और बिजनेस टायकून्स की पहली पसंद बनता जा रहा है। बांद्रा-वर्ली सी लिंक, एनी बेसेंट रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से बढ़िया कनेक्टिविटी के चलते इस इलाके की वैल्यू काफी बढ़ गई है। यहां से नरीमन पॉइंट और BKC जैसे बिजनेस हब तक पहुंचना आसान है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ली के टॉप अपार्टमेंट्स की कीमतें अब ₹1 लाख प्रति वर्ग फुट तक पहुंच गई हैं। यह न्यूयॉर्क के लोअर मैनहट्टन की कीमतों को टक्कर देती हैं। पिछले 3 सालों में यहां ₹100 करोड़ से ज्यादा की 20 से ज्यादा बड़ी रेजिडेंशियल डील्स हो चुकी हैं।
₹700 करोड़ से ज्यादा में बिके थे 2 डुप्लेक्स
साल 2025 में यहां 2 डुप्लेक्स ₹700 करोड़ से भी ज्यादा कीमत में बिके थे। वर्ली की पहचान अब एक पॉश रेजिडेंशियल और कमर्शियल डेस्टिनेशन के तौर पर मजबूत हुई है। यहां के लग्जरी हाई राइज अपार्टमेंट्स, प्रीमियम ऑफिस स्पेस और मॉर्डन इंफ्रास्ट्रक्चर इसे खास बनाते हैं। समंदर किनारे का खूबसूरत नजारा और बेहतरीन कनेक्टिविटी इसे HNIs के लिए पसंदीदा ठिकाना बनाता है। इसके अलावा, यह इलाका मुंबई के बेहतरीन स्कूलों, अस्पतालों, फाइन-डाइनिंग रेस्टोरेंट्स और बड़े रिटेल सेंटर्स के काफी करीब है।
श्रेया घोषाल का करियर और लगातार मिलती सक्सेस
वर्क फ्रंट की बात करें तो श्रेया घोषाल ने रियलिटी शो 'सा रे गा मा पा' जीतकर म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा था। साल 2002 में फिल्म 'देवदास' के गाने 'बैरी पिया' से उन्होंने बॉलीवुड में अपना धमाकेदार डेब्यू किया था। श्रेया के पिता विश्वजीत घोषाल एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और मां शर्मिष्ठा घोषाल लिट्रेचर में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। अपनी मेहनत और आवाज के दम पर श्रेया आज देश की सबसे कामयाब और पॉपुलर सिंगर्स में गिनी जाती हैं। उनकी नई प्रॉपर्टी उनकी लगातार बढ़ती सक्सेस का सबूत है।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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