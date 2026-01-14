श्रद्धा कपूर क्या उदयपुर में करने वाली हैं राहुल मोदी से शादी? भाई सिद्धांत का रिएक्शन वायरल
श्रद्धा कपूर का नाम काफी समय से राहुल मोदी के साथ जुड़ रहा है। भले ही दोनों ने ओपनली रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन लोगों को अंदाजा है कि दोनों साथ में हैं।
श्रद्धा कपूर काफी समय से राहुल मोदी के साथ रिलेशन की खबरों को लेकर चर्चा में हैं। कुछ दिनों से खबर आने लगी कि वह जल्द राहुल से उदयपुर में शादी करने वाली हैं। इन खबरों पर श्रद्धा का रिएक्शन तो नहीं आया, लेकिन एक्ट्रेस के भाई सिद्धांत ने जरूर इस पर अपनी बात रखी है।
क्या बोले श्रद्धा के भाई सिद्धांत
दरअसल, एक पोस्ट जिस पर श्रद्धा की शादी की खबर लिखी थी। उस पोस्ट में लिखा था कि श्रद्धा अब शादी करने वाली हैं और उनकी शादी उदयपुर में होगी। पोस्ट के कमेंट सेक्शन में सिद्धांत ने अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने लिखा, ये तो मेरे लिए भी न्यूज है। इसके साथ उन्होंने कई फनी और शॉकिंग इमोजी पोस्ट की हैं।
काफी समय से साथ श्रद्धा और राहुल
श्रद्धा और राहुल के रिलेशन की पहली खबर साल 2024 में आई थी जब दोनों को साथ में डिनर डेट पर स्पॉट किया गया। दोनों ने कभी ओपनली रिलेशनशिप पर बात नहीं की, लेकिन श्रद्धा कई बार राहुल को लेकर पोस्ट करती हैं।
प्रोफेशनल लाइफ
श्रद्धा की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह लास्ट स्त्री 2 में नजर आई थीं जो साल 2024 में रिलीज हुई थी। अब वह फिल्म ईथा में नजर आने वाली हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म में रणदीप हुड्डा लीड रोल में होंगे। हालांकि अभी फिल्म की रिलीज डेट को लेकर कोई अपडेट नहीं है।
नागिन में भी दिखेंगी
इसके अलावा वह नागिन में भी नजर आएंगी जो एक सुपरनेचुरल मूवी होगी। हालांकि इसकी भी रिलीज डेट को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है।
वैसे बता दें कि राहुल से पहले श्रद्धा का नाम रोहन श्रेष्ठ के साथ भी जुड़ा था जो सेलिब्रिटी फोटोग्राफर हैं। दोनों को साथ में काफी स्पॉट किया जाता था। हालांकि दोनों ने हमेशा इन खबरों को गलत बताया था।
