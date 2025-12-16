Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडShraddha Kapoor reviews Ranveer Singh Akshaye Khanna Dhurandhar pens note for Aditya Dhar
श्रद्धा कपूर ने ‘धुरंधर’ देखने के बाद लिखा- ऐसी फिल्म बनाना सच में बहुत बुरा है और फिर…

श्रद्धा कपूर ने ‘धुरंधर’ देखने के बाद लिखा- ऐसी फिल्म बनाना सच में बहुत बुरा है और फिर…

संक्षेप:

श्रद्धा कपूर ने रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म ‘धुरंधर’ देखने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है। उन्होंने ये पोस्ट फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर और उनकी पत्नी यामी गौतम के लिए लिखी है।

Dec 16, 2025 05:11 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने ‘धुरंधर’ देखने के बाद अपना रिव्यू दिया है। उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर के लिए पोस्ट शेयर कर लिखा, “आदित्या धर का ‘धुरंधर’ जैसी फिल्म बनाना सच में बहुत बुरा है।” इन्होंने इस स्टोरी पर आदित्य धर की पत्नी यामी गौतम को भी टैग किया। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे की बात कहने के लिए एक और स्टोरी भी पोस्ट की।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:धुरंधर ने तोड़े 'सैयारा' समेत ये रिकॉर्ड, ₹600 करोड़ कमा पाने वाली तीसरी फिल्म

दूसरी स्टोरी में श्रद्धा कपूर ने क्या लिखा?

उस स्टोरी में एक्ट्रेस ने लिखा, “और फिर हमें पार्ट 2 के लिए 3 महीने इंतजार करवाना…, हमारे इमोशन्स के साथ मत खेलो, प्लीज रिलीज डेट प्रीपोन कर दो। क्या जबरदस्त अनुभव था? अगर सुबह शूट नहीं होता तो कसम से अभी दोबारा देखने जाती। ‘छावा’, ‘सैयारा’, ‘धुरंधर’…सब 2025 में। हिंदी सिनेमा 🚀🚀🚀।”

कब आ रहा है पार्ट-2?

‘धुरंधर’ का दूसरा पार्ट अगले साल रिलीज होगा। मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। ये फिल्म 19 मार्च के दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

ये भी पढ़ें:‘धुरंधर’ में रहमान डकैत का भाई उजैर बलोच कौन है? ‘छावा’ में भी आ चुके हैं नजर

बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘धुरंधर’ ने 11 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 381.25 करोड़ रुपये की कमाई की है। वहीं फिल्म ने विदेशों से 130.5 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। मतलब 11 दिनों में फिल्म ने दुनिया भर से 588 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
Shraddha Arya Dhurandhar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।