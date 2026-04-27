'कितना टैलेंटेड है उफ्फ!' श्रद्धा कपूर ने बांधे बॉयफ्रेंड राहुल मोदी की तारीफों के पुल, सोशल मीडिया पर लिखी दिल की बात
श्रद्धा और राहुल के बीच पहली बार डेटिंग की अफवाहें साल 2024 की शुरुआत में तब उड़ीं जब उन्हें मुंबई में डिनर डेट के बाद एक साथ देखा गया था। हालांकि, दोनों ने आधिकारिक तौर पर अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की है, लेकिन उन्हें अक्सर एक साथ देखा जाता है।
बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में बनी हुई हैं। बीते काफी वक्त से श्रद्धा कथित तौर पर फिल्ममेकर राहुल मोदी संग अपने रिश्ते को लेकर खबरों में हैं। दोनों को अक्सर कई जगहों पर एक साथ स्पॉट भी किया गया है। हालांकि, अभी तक श्रद्धा या राहुल ने अपने रिश्ते को आधिकारिक नहीं किया है। ऐसे में अब पहली बार श्रद्धा ने सरेआम अपने राहुल की तारीफ की और उन्हें टैलेंटेड कहा।
श्रद्धा ने की अनीता की तारीफ
दरअसल, हाल ही में, बॉलीवुड एक्टर अनीत पड्डा फैशन ब्रांड 'ट्रेंड्स' के एक ऐड में नजर आईं। इस ऐड को किसी और ने नहीं, बल्कि फिल्ममेकर राहुल मोदी ने लिखा और डायरेक्ट किया था। ऐसे में श्रद्धा, राहुल के काम की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाईं। श्रद्धा ने अनीत की तारीफ के साथ राहुल के काम की भी सराहना की। श्रद्धा ने रविवार को अपने इंस्टाग्राम पर ऐड शेयर करते हुए लिखा, 'क्यूटनेस + बेस्ट एक्टिंग का परफेक्ट मिश्रण = अनीत पड्डा।'
राहुल को कहा टैलेंटेड
श्रद्धा कपूर के कमेंट पर अनीत ने प्यार से जवाब देते हुए कहा, 'किसी को जानने के लिए एक की जरूरत होती है।' श्रद्धा ने एक सपोर्टिव पार्टनर के तौर पर अपनी भूमिका को और भी बेहतर बताया, राहुल के काम की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, 'और क्यूटनेस से याद आया, यह राइटर-डायरेक्टर कितना टैलेंटेड है उफ्फ!'
क्या था इस ऐड में
अगर हम ऐड की बात करें तो इसकी शुरुआत में दिखाया गया कि अनीत पड्डा अपने परिवार से आने वाली ट्रिप के लिए पैकिंग शुरू करने के लिए कह रही है। लेकिन, जल्द ही चीजें मजेदार हो जाती हैं जब उसकी मां को पता चलता है कि धोबी के साथ हुई गड़बड़ की वजह से उसके पास पैक करने के लिए कोई कपड़ा नहीं बचा है। इस अफरा-तफरी के बीच, अनीत उन्हें Trends देखने का सुझाव देती है। इससे परिवार के दूसरे सदस्य मजाक में उसे चिढ़ाते हैं, जो मजाक में कहते हैं कि उसकी मां इतनी बूढ़ी हो गई है कि वह "ट्रेंडिंग" के बारे में नहीं जान पाएगी। ये सारी कन्फ्यूजन आखिरकार तब दूर होता है जब अनीत बताती है कि वह आम तौर पर ट्रेंड्स की बात नहीं कर रही थी, बल्कि फैशन ब्रांड Trends स्टोर की बात कर रही थी।
श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी का रिश्ता
श्रद्धा और राहुल के बीच पहली बार डेटिंग की अफवाहें साल 2024 की शुरुआत में तब उड़ीं जब उन्हें मुंबई में डिनर डेट के बाद एक साथ देखा गया था। हालांकि, दोनों ने आधिकारिक तौर पर अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की है, लेकिन उन्हें अक्सर एक साथ देखा जाता है। यही नहीं श्रद्धा अक्सर सोशल मीडिया पर राहुल संग कुछ न कुछ शेयर करती रहती हैं। एक समय अलगाव की अफवाहें थीं, लेकिन श्रद्धा ने दिसंबर 2024 में राहुल के साथ वड़ा पाव डेट की एक तस्वीर पोस्ट करके उन्हें बंद कर दिया। हालांकि, इसके बावजूद उन्होंने एक साथ इवेंट्स या पब्लिक प्लेस पर दिखना जारी रखा। यही वजह है कि उनके रिश्ते के बारे में अटकलें तेज हो गई हैं। हाल ही में, उनके रिश्ते को आधिकारिक बनाने और संभवतः शादी के बंधन में बंधने की अफवाहें फैलने लगीं। हालांकि, जब श्रद्धा की चाची, अभिनेता तेजस्विनी कोल्हापुरे से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "वास्तव में, मैं इसके बारे में नहीं जानती। मुझे कोई जानकारी नहीं है।"
श्रद्धा कपूर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स
श्रद्धा कपूरको आखिरी बार स्त्री 2 में देखा गया था, जो 2024 में रिलीज हुई थी। इस हॉरर-कॉमेडी फिल्म में राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी जैसे स्टार्स अहम किरदार में थे। बॉक्स ऑफिस पर ये एक बहुत बड़ी हिट रही, जिसने दुनिया भर में 850 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की। आगे, खबर है कि वह 'पहाड़पंगीरा' में काम करने वाली हैं, जिसे 'तुम्बाड' का प्रीक्वल माना जा रहा है। यही नहीं, इसे बहुत चर्चित सुपरनैचुरल ड्रामा नागिन से भी जुड़ी हैं। इसके अलावा, उनके मशहूर मराठी लोक कलाकार विथाबाई नारायणगांवकर की जिंदगी पर आधारित बायोग्राफिकल ड्रामा 'ईथा' में भी काम करने की उम्मीद है। फिलहाल इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
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