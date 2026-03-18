Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

श्रद्धा कपूर क्या जल्द बनने वाली हैं राहुल मोदी की दुल्हनिया? मौसी तेजस्विनी ने जानें क्या कहा

Mar 18, 2026 11:57 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share

श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी दोनों के ही काफी समय से रिलेशन की खबरें आ रही हैं। हालांकि कुछ दिनों से दोनों के शादी की अफवाह काफी आ रही हैं जिस पर श्रद्धा की मौसी तेजस्विनी ने जानें क्या कहा।

श्रद्धा कपूर क्या जल्द बनने वाली हैं राहुल मोदी की दुल्हनिया? मौसी तेजस्विनी ने जानें क्या कहा

श्रद्धा कपूर का नाम काफी समय से राहुल मोदी के साथ चर्चा में है। वैसे तो डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली कई बार फैंस को दोनों के रिलेशन के स्ट्रॉन्ग हिंट्स मिले हैं। फैंस भी कई बार श्रद्धा से शादी को लेकर सवाल पूछते रहते हैं। अब श्रद्धा की शादी की अफवाहों को लेकर एक्ट्रेस की मौसी तेजस्विनी कोल्हापुरी ने जानें क्या कहा।

क्या बोलीं श्रद्धा कपूर की मौसी

दरअसल, तेजस्विनी कोल्हापुरी से श्रद्धा की शादी को लेकर सवाल किया गया तो इस पर द प्रेस जर्नल से बात करते हुए उन्होंने हंसते हुए कहा, ‘मैं सच में नहीं जानती हूं। मुझे कोई आइडिया नहीं है।’

श्रद्धा को परिवार की लीगेसी आगे बढ़ाके देख खुश

इसके बाद उन्होंने श्रद्धा जो परिवार की लीगेसी को आगे लेकर जा रही हैं इस पर गर्व भी जाहिर किया। वह बोलीं, ‘ये काफी अच्छी फीलिंग है। पद्मिनी कोल्हापुरी सबसे पहली थीं। पद्मिनी को जो उस वक्त स्टारडम मिला तो वो काफी अलग था। ऐसा आज के समय में देखने को नहीं मिलता है। जाहिर सी बात है श्रद्धा इसे आगे लेकर गई हैं। हम बहुत खुश हैं ये देखते हुए कि परिवार का नाम कितने अच्छे से आगे बढ़ रहा है।’

ये भी पढ़ें:श्रद्धा कपूर की वजह से डायरेक्टर को पड़ीं थीं गालियां, बुरी तरह पिटी थी फिल्म

श्रद्धा के भाई ने किया था कमेंट

बता दें कि कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें आ रही थीं कि श्रद्धा जल्द शादी करने वाली हैं। वह राहुल के साथ उदयपुर में शादी करेंगी। हालांकि इस पर श्रद्धा के भाई सिद्धांत ने कमेंट किया था और मस्ती भरा कमेंट करते हुए कहा था कि ये तो मेरे लिए भी न्यूज है।

श्रद्धा और राहुल के रिलेशन की खबरें तब शुरू हुईं जब दोनों को साल 2004 में डिनर डेट पर स्पॉट किया गया। दोनों साथ में कई बार टाइम स्पेंड करते रहते हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर श्रद्धा, राहुल से जुड़े पोस्ट करती हैं। लेकिन दोनों ने ओपनली रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं किया है।

ये भी पढ़ें:श्रद्धा कपूर क्या उदयपुर में करने वाली हैं राहुल से शादी? भाई का आया रिएक्शन

श्रद्धा की प्रोफेशनल लाइफ

श्रद्धा की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह लास्ट फिल्म स्त्री 2 में नजर आई थीं जो साल 2024 में रिलीज हुई थी। आगे श्रद्धा ने खुद तो कुछ कन्फर्म नहीं किया है, लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि वह सुपरनेचुरल ड्रामा नागिन में नजर आएंगी। हालांकि बीच में खबर आई थी कि फिल्म बंद हो गई है, लेकिन कुछ समय पहले खबर आई कि फिल्म पर काम फिर शुरू हो गया है।

ये भी पढ़ें:ये TV एक्ट्रेस बन चुकी है श्रद्धा कपूर की छोटी बहन, आज हैं 51.5 मिलियन फॉलोअर्स

इसके अलावा यह भी खबर है कि वह फिल्म इथा में नजर आएंगी। खैर फैंस श्रद्धा को जल्द बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं। इथा को डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकर बना रहे हैं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

परिचय


सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


करियर

सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


एजुकेशन

सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन

सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।


खासियत

बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें

और पढ़ें
Shraddha Kapoor

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।