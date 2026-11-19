'हे प्रभु मुझे ईठा जरूर दिखा देना', श्रद्धा कपूर को लेकर भावुक हुए पिता शक्ति कपूर, बोले- भगवान का दूसरा रूप...
Shraddha Kapoor Eetha: श्रद्धा कपूर की फिल्म ईठा जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म पर बात करते हुए श्रद्धा कपूर के पिता शक्ति कपूर इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा कि वो बस यही कहते हैं कि 'हे प्रभु मुझे ईठा जरूर दिखा देना'।
श्रद्धा कपूर की फिल्म ईठा का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ट्रेलर देखते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बता दिया है। इतना ही नहीं, कुछ यूजर्स ने तो ये तक कहा है कि इस फिल्म के लिए श्रद्धा कपूर को नेशनल अवॉर्ड मिलना चाहिए। अब श्रद्धा कपूर की इस फिल्म के बारे में श्रद्धा कपूर के पिता शक्ति कपूर ने भी बात की है। शक्ति कपूर फिल्म के बारे में बात करते हुए इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा कि वो बस ये मनाते हैं कि वो ईठा जरूर देख पाएं।
शक्ति कपूर ने बेटी श्रद्धा कपूर के बारे में की बात
शक्ति कपूर ने हाल ही में स्टार्स ऑफ स्टार्स नाम के पॉडकास्ट में पहुंचे। ये अजय लुधरा का पॉडकास्ट है। अजय एक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ और लाइफ कोच हैं। इस पॉडकास्ट में शक्ति कपूर ने अपनी बेटी की अपकमिंग फिल्म ईठा को लेकर बात की। ईठा के बारे में बात करते हुए शक्ति कपूर इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा कि वो अपनी बेटी को भगवान का दूसरा रूप बोलते हैं।
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फिल्म ईठा को लेकर क्या बोले शक्ति कपूर
शक्ति कपूर ने फिल्म ईठा के बारे में बात करते हुए बताया, “कभी-कभी दिल बहुत घबराता है। घबराता है, सबका घबराता है, टेंशन है, इनकम टैक्स है, बहुत लफड़े हैं। प्रॉपर्टीज ये वो...घबराता है। तो कभी-कभी आंख बंद करके सोचता हूं कि हे प्रभु मुझे ईठा जरूर दिखा देना।”
सूज जाते थे श्रद्धा कपूर के पैर
इसके बाद शक्ति कपूर ये बताते नजर आते हैं कि फिल्म के लिए श्रद्धा कपूर ने काफी मेहनत की है। उन्होंने कहा, “ये काम, जो मेहनत मेरी बेटी ने ईठा में काम किया है, पांव सूज जाते थे, ऐसा डांस है। वो मराठी है, मेरी बीवी मराठी है तो मेरा यही है कि मेरी बेटी...मैं उसको भगवान का दूसरा रूप बोलता हूं।”
इसके बाद शक्ति कपूर कहते हैं कि गुरुजी (अजय लुधरा) ने कह दिया है कि फिल्म सुपर-डुपर हिट है। उन्होंने कहा कि श्रद्धा कपूर साल में एक या दो पिक्चर करती हैं, लेकिन जब भी वो फिल्म करती हैं वो बहुत ही दिल से करती हैं।
सलमान खान की मातृभूमि से होगी ईठा की टक्कर
श्रद्धा कपूर की ईठा की बात करें तो ये फिल्म 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ये फिल्म लक्ष्मण उतेकर ने डायरेक्ट की है। ईठा में श्रद्धा कपूर महाराष्ट्र की प्रसिद्ध तमाशा और लावणी कलाकार विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर का किरदार निभाएंगी। श्रद्धा कपूर की फिल्म ईठा की टक्कर सलमान खान की मातृभूमि से होगी। इस फिल्म में श्रद्धा कपूर के अलावा रणदीप हुड्डा, नाना पाटेकर, मोहम्मद जीशान अयूब, सिद्धार्थ जाधव और अनंत जोशी जैसे कलाकार नजर आएंगे।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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