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श्रद्धा कपूर की ‘ईठा’ की रिलीज हुई पोस्टपोन, ‘टॉक्सिक’ से होने वाला था क्लैश, अब इससे होगी टक्कर

By Vartika Tolani
लाइव हिन्दुस्तान
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श्राद्ध कपूर की फिल्म ‘ईठा’ 28 अगस्त को रिलीज होने वाली थी। वहीं यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक’ 26 अगस्त को आने वाली है इसलिए ईठा की रिलीज पोस्टपोन कर दी गई है।

Eetha Release Postponed
ईठा की रिलीज टली

बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘ईठा’ (Eetha) की रिलीज डेट बदल दी गई है। मेकर्स ने मंगलवार को आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी यह फिल्म अब 4 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

क्यों पोस्टपोन हुई ‘ईठा’?

‘ईठा’ 28 अगस्त 2026 को रिलीज होने वाली थी। वहीं साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' (Toxic) 26 अगस्त को रिलीज होने वाली है। ऐसे में ‘टॉक्सिक’ के साथ होने वाली टक्कर से बचने के लिए निर्माताओं ने यह फैसला लिया है।

अब दिसंबर में होगा 'ट्रिपल क्लैश'

हालांकि, अगस्त का क्लैश टालने के बाद भी 'ईठा' के लिए राह आसान नजर नहीं आ रही है। अब दिसंबर के पहले हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर एक साथ कई बड़ी फिल्में आने वाली हैं।

प्रभास की 'फौजी' (Fauzi): पैन-इंडिया सुपरस्टार प्रभास की यह बहुचर्चित फिल्म 3 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में उतरेगी।

अक्षय कुमार से होगा क्लैश: अक्षय कुमार और अनीस बज्मी की अनटाइटल्ड कॉमेडी फिल्म भी 4 दिसंबर 2026 को रिलीज हो रही है।

श्रद्धा कपूर की 'ईठा': 4 दिसंबर 2026 को रिलीज होकर यह फिल्म सीधे तौर पर अक्षय और प्रभास की फिल्मों को चुनौती देगी।

'ईठा' से जुड़ी खास बातें

फिल्म का विषय: 'ईठा' मशहूर मराठी तमाशा और लावणी लोक कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर की बायोपिक है। इसमें श्रद्धा कपूर मुख्य भूमिका निभा रही हैं।

स्टार कास्ट: फिल्म में श्रद्धा कपूर के अलावा रणदीप हुड्डा और मोहम्मद जीशान अय्यूब जैसे दमदार कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।

निर्देशक व प्रोड्यूसर्स: फिल्म का निर्देशन लक्ष्मण उतेकर कर रहे हैं। इसका निर्माण मैडॉक फिल्म्स और कठपुतली क्रिएशंस के बैनर तले हो रहा है।

पहली बार साथ आए श्रद्धा और लक्ष्मण: मैडॉक फिल्म्स के साथ दोनों की यह पहली फिल्म नहीं है, लेकिन निर्देशक लक्ष्मण उतेकर और श्रद्धा कपूर की एक साथ यह पहली फिल्म है।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



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मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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Shraddha Kapoor
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