सलमान खान की मातृभूमि संग क्लैश पर क्या बोले ईठा के डायरेक्टर? कहा- इतने थिएटर्स और हॉल हैं...
श्रद्धा कपूर की फिल्म ईठा के डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर ने मातृभूमि संग बॉक्स ऑफिस क्लैश पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इतने सिनेमाघर हैं कि दोनों फिल्में आराम से चल सकती हैं।
श्रद्धा कपूर की फिल्म ईठा और सलमान खान की फिल्म मातृभूमि, दोनों 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होंगी। ये साल 2026 का एक बड़ा बॉक्स ऑफिस क्लैश होगा। इस बॉक्स ऑफिस क्लैश पर श्रद्धा कपूर की फिल्म के डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इतने सिनेमाघर हैं कि दोनों फिल्में आराम से चल सकती हैं।
मातृभूमि संग क्लैश पर क्या बोले लक्ष्मण उतेकर
ईठा डायरेक्टर सलमान खान की मातृभूमि से क्लैश से चिंतित नहीं हैं। उन्होंने कहा, “हेल्दी कंपटीशन अच्छा है। इतने सिनेमाघर हैं, और इतने सिनेमा हॉल हैं कि दोनों फिल्में आराम से चल सकती हैं। और हमें अपनी फिल्म पर इतना यकीन है कि आप सबको इतनी पसंद आएगी कि शायद वो भी एक अलग तरह की वर्ल्ड रिकॉर्ड हो सकता है। तो हमें यकीन है कि ईठा अच्छा करेगी।"
सलमान ने क्लैश पर क्या कहा था?
सलमान खान भी ईठा संग बॉक्स ऑफिस पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने मातृभूमि के लिए 4 दिसंबर का ऐलान किया तब उन्हें पता नहीं था कि श्रद्धा कपूर की ईठा भी तभी रिलीज हो रही है। उन्होंने कहा था कि उन्हें इस चीज को लेकर काफी बुरा लग रहा है। उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें पता होता कि श्रद्धा की फिल्म भी उसी दिन रिलीज हो रही है तो मातृभूमि की रिलीज डेट 4 दिसंबर नहीं रखते।
सलमान ने श्रद्धा कपूर से की थी फोन पर बात
सलमान खान ने ये भी बताया था कि उन्होंने श्रद्धा कपूर से फोन करके माफी भी मांगी थी। तब श्रद्धा कपूर ने उनसे कहा था, "नहीं, नहीं सर, हम दोनों की फिल्मों के लिए जगह है।"
ईठा के बारे में
श्रद्धा कपूर की ईठा की बात करें तो ये फिल्म मराठी तमाशा और लावणी कलाकार विठाबाई नारायणगावकर के जीवन पर आधारित है। श्रद्धा कपूर टाइटल रोल में नजर आएंगी। ईठा में श्रद्धा कपूर के साथ रणदीप हुड्डा, मोहम्मद जीशान अय्यूब, सिद्धार्थ जाधव और नाना पाटेकर जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म को लक्ष्मण उतेकर ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में श्रद्धा कपूर के फैंस को उनका डांस भी जमकर देखने को मिलेगा।
श्रद्धा कपूर के पिता शक्ति कपूर ने भी एक पॉडकास्ट में अपनी बेटी की फिल्म के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि वो चाहते हैं कि वो ईठा जरूर देखें। इसी के साथ उन्होंने बताया कि फिल्म की डिमांड कुछ ऐसी थी कि डांस करते-करते श्रद्धा कपूर के पैर सूज जाते थे।
मातृभूमि के बारे में
सलमान खान की मातृभूमि की बात करें तो ये फिल्म ये फिल्म एक वॉर-ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म की कहानी दिखाएगी कि कैसे देश की सेवा में भारतीय फौजी अपने परिवार से दूर रहते हैं और उनके परिवार को किस इमोशनल उतार-चढ़ाव से गुजरना पड़ता है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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