श्रद्धा कपूर ने कन्फर्म की बॉयफ्रेंड राहुल मोदी के साथ अगली फिल्म, ऐसा होगा किरदार और कहानी

संक्षेप: बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की आने वाली फिल्मों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस अपने कथित बॉयफ्रेंड के साथ अगली फिल्म में काम करती दिख सकती हैं।

बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा लव लाइफ को लेकर खबरों में बनी हुईं हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस राइटर-डायरेक्टर राहुल मोदी को डेट कर रही हैं। अब ताजा खबरों की मानें तो श्रद्धा अपने कथित बॉयफ्रेंड के साथ अगली फिल्म में साथ काम करती दिखेंगी। इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। अब जल्द फिल्म का एलान होगा। श्रद्धा ने खुद इस बारे में जानकारी शेयर की है। साथ ही ये भी बताया कि अब वो स्क्रिप्ट और किरदारों को लेकर ज्यादा सजग हो गई हैं।

राहुल मोदी के साथ फिल्म श्रद्धा ने राहुल मोदी की फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा कि यह स्टार्टअप की दुनिया और हसल कल्चर पर आधारित होगी। उन्होंने बताया कि यह उनके लिए बिल्कुल नया और चुनौतीपूर्ण किरदार होगा। इसके साथ ही अभिनेत्री अब प्रोडक्शन की दुनिया में भी कदम रखने जा रही हैं। वह सुपर फैट स्टूडियो के साथ मिलकर दो फिल्में को-प्रोड्यूस करेंगी। इनमें एक फिल्म 26/11 हमलों में शहीद हुए पुलिस ऑफिसर विजय सालास्कर की कहानी पर आधारित होगी, जिसका डायरेक्शन अखिव अली करेंगे, जबकि दूसरी एक फैमिली कॉमेडी होगी, जिसमें अपारशक्ति खुराना नजर आएंगे।