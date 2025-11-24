Hindustan Hindi News
बॉलीवुड
श्रद्धा कपूर ने कन्फर्म की बॉयफ्रेंड राहुल मोदी के साथ अगली फिल्म, ऐसा होगा किरदार और कहानी

संक्षेप:

बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की आने वाली फिल्मों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस अपने कथित बॉयफ्रेंड के साथ अगली फिल्म में काम करती दिख सकती हैं।

Mon, 24 Nov 2025 05:51 AMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा लव लाइफ को लेकर खबरों में बनी हुईं हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस राइटर-डायरेक्टर राहुल मोदी को डेट कर रही हैं। अब ताजा खबरों की मानें तो श्रद्धा अपने कथित बॉयफ्रेंड के साथ अगली फिल्म में साथ काम करती दिखेंगी। इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। अब जल्द फिल्म का एलान होगा। श्रद्धा ने खुद इस बारे में जानकारी शेयर की है। साथ ही ये भी बताया कि अब वो स्क्रिप्ट और किरदारों को लेकर ज्यादा सजग हो गई हैं।

राहुल मोदी के साथ फिल्म

श्रद्धा ने राहुल मोदी की फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा कि यह स्टार्टअप की दुनिया और हसल कल्चर पर आधारित होगी। उन्होंने बताया कि यह उनके लिए बिल्कुल नया और चुनौतीपूर्ण किरदार होगा। इसके साथ ही अभिनेत्री अब प्रोडक्शन की दुनिया में भी कदम रखने जा रही हैं। वह सुपर फैट स्टूडियो के साथ मिलकर दो फिल्में को-प्रोड्यूस करेंगी। इनमें एक फिल्म 26/11 हमलों में शहीद हुए पुलिस ऑफिसर विजय सालास्कर की कहानी पर आधारित होगी, जिसका डायरेक्शन अखिव अली करेंगे, जबकि दूसरी एक फैमिली कॉमेडी होगी, जिसमें अपारशक्ति खुराना नजर आएंगे।

एनिमेटेड फिल्म में देंगी आवाज

इसके अलावा श्रद्धा कपूर एनिमेटेड फिल्म ‘Zootopia 2’ के हिंदी वर्जन में भी आवाज देती नजर आएंगी। वह फिल्म में जूडी हॉप्स का किरदार निभा रही हैं। 28 नवंबर को रिलीज होने वाली इस फिल्म को लेकर श्रद्धा काफी एक्साइटेड हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जूडी का किरदार उन्हें बचपन से ही बेहद पसंद है। कुल मिलाकर श्रद्धा कपूर इस समय अपने करियर में पर ध्यान दे रही हैं। आखिरी बार उन्हें फिल्म स्त्री 2 में देखा गया था। अब नए प्रोजेक्ट का इंतजार हो रहा है।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
