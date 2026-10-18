Tiger Shroff Attack: मुंबई में एक्टर टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी
बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग हुई है। इस घटना में एक फैन और एक्टर के ड्राइवर के घायल होने की खबर सामने आई है।
बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग हुई है। इस घटना में एक फैन और एक्टर के ड्राइवर के घायल होने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार लोगों ने उन्हें निशाना बनाते हुए फायरिंग की थी। इस घटना में उनके ड्राइवर के घायल होने की खबर सामने आई है। साथ ही घटनास्थल पर मौजूद एक फैन के भी घायल होने की खबर है।
बाइक सवारों ने टाइगर को बनाया निशाना
बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार लोगों ने उन्हें निशाना बनाते हुए फायरिंग की थी। इस घटना में उनके ड्राइवर के घायल होने की खबर सामने आई है। साथ ही घटनास्थल पर मौजूद एक फैन के भी घायल होने की खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक, टाइगर श्रॉफ फुटबॉल खेलने के लिए जुहू के पुष्पा पार्क इलाके के पास मौजूद थे। तभी एक बाइक पर सवाल तीन लोग वहां पहुंचे और एक्टर की गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में घटनास्थल पर मौजूद एक ऑटो वाले को भी गोली लगने की खबर सामने आई है। मौके पर एंबुलेंस पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचा गया है।
पुलिस ने दी टाइगर के सुरक्षित होने की जानकारी
इस मामले में पुलिस ने जानकारी दी है कि टाइगर श्रॉफ हमले में सुरक्षित हैं। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। टाइगर श्रॉफ पर हुए इस हमले की वजह सामने नहीं आई है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक्टर की कार नजर आ रही है और बैकग्राउंड में गोलियों की आवाज सुनी जा सकती है। गोलियों की आवाज आते ही चारों तरफ अफरातफरी मच जाती है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अज्ञात हमलावरों ने एक्टर की गाडी पर करीब 5 राउंड फायरिंग की है। इस मामले में आधिकारिक बयान आने का इंतजार हो रहा है।
लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली हमले की जिम्मेदारी
टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अनिल पंडित ने ली है। एक ऑडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बता रहा है। ऑडियो में शख्स कहता है, ‘राम-राम सारे भाइयों को मैं अनिल पंडित लॉरेंश बिश्नोई का छोटा भाई। आज ये मुम्बई में टाइगर श्रॉफ का जो काम हुआ है उसकी जिम्मेदारी मैं अनिल पंडित और मेरा बड़ा भाई हरमन संधु लेते हैं। इसको हमने समझाया था, मगर इसको समझ नहीं आई। जो भी पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हमारे से अलग होकर काम करेगा या सलमान के साथ मिलकर काम करेगा। उसको मार देंगे हम। यह पहली और आखिरी चेतावनी है।’
ऑडिया में आगे ये शख्स कहा कि 'यह सलमान दाऊद का हो रखा है और दाऊद नाम को हमने घर में पाल रखा है। बात सुण सलमान खान ध्यान से। अगर तुमने मेरे बड़े भाई लॉरेंस बिश्नोई व बिश्नोई समाज से माफी नहीं मांगी तो तेरे घर में कुत्ते भी नहीं छोड़ेंगे। तेरे पूरे परिवार का नाश कर देंगे। यह बात माइंड में बैठा लेना। सलमान तुझे लगता है कि तू पुख्ता सुरक्षा में है। तुझे कुछ नहीं होगा। तेरी सिक्योरिटी में तेरा ऐसा हाल करेंगे कि पूरी दुनिया याद रखेगी।’
पहले भी सेलेब्स को बनाया है निशाना
बॉलीवुड एक्टर्स और सेलेब्स पर हमले की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले सलमान खान और रोहित शेट्टी के घर पर भी फायरिंग की जा चुकी है। साथ ही कपिल शर्मा समेत कई सेलेब्रिटीज को जान से मारने की धमकी मिली है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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